VREDNI MLADIĆI U SLOBODNO VREME RAZVILI BIZNIS: Prave kućice za pse i decu i zarađuju od toga

Čačak - Tri sjajna mladića, koja još od školskih dana tragaju za džeparcem napravili su neverovatan biznis, od koga sebi plaćaju školarinu pomažu roditeljima i kupuju odela. Dva Stefana i Ilija svoje slobodno vreme provode u majstorskoj radionici iz koje se čuju huci mašina, brusilice i šafilice.

- Krenuli smo posao od nule, tačnije od pravljenja kućica za pse, ali onda su od nas tražili da pravimo velike kuće gde se deca igraju, zatim i igračke za njih. Prvi primerak kućice za pse koju smo napravili nije bila za prodaju već za psa kog smo udomili kod nas kući, međutim to nam se svidelo i mi smo počeli to da pravimo iz hobija zajedno, a onda je to preraslo u biznis. Šupu koja nam je služila za ostavu, preuredili smo, adaptirali, izbetonirali i sada nam je to radionic - kazao je Stefan Bojović, mladi majstor koji već sada u rukama ima stolarski zanat.

Svaki početak u poslu je težak, pa su tako i ovi mladi preduzetnici, to osetili na svojoj koži.

- Prvi kupac iz Beograda koji je se javio da pazari našu malu kućici koja nas je do sada možda najviše koštala, pravili smo je oko deset dana i bila jedan od najvećih modela, odustao je od kupovine, tačnije nije se ni pojavio. Međutim iako smo podigli cenu kućice za 50 evra javio se kupac iz Nove Varoši koji je kupio kućicu iako je cena bila veća , uvideli smo da ima Boga i nastavili smo da pravimo - kazao je Stefan.

Ali ovaj vredni mladić, ne bi uspeo sam da nije imao podršku porodice i drugara, koji su u vreme pandemije svoje slobodno vreme krenuli u razvoj biznisa zbog kog danas iako pohađaju školu, ne traže novac od roditelja.

- Do sada smo napravili oko sto kućica raznih dimenzija, ali najbolje su se pokazale kućice srednih dimenzije na dve vode, namenjene za bretonce, kokere, bigla, to je ujedno i najprodavaniji model iz naše male radionice. Dosta stvari smo izmenili u odnosu na sam početak, modernizovali smo se. Sada se na kućice stavlja izolacija tako da je unutra toplo, na samom krovu stoji tegola koja menja crep i još mnogo drugih sitnih detalja koji je čine jedinstvenom - kazao je Stefan Srejović, apsolvent medicine i zamenik glavnom majstora.

Kod ovih mladih momaka nema podele posla, i uz druženje i rad broj napravljenih kućica i igračaka za decu ne znaju, ali ono što im preostaje jeste da svoj mali biznis razviju i unaprede još više, ali i da kupe solni cilkular koji bi im olakšao i ubrzao proizvodnju.

