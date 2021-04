PUNKT ZA VAKCINACIJU U VALJEVU NE RADI OD PETKA DO PONEDELJKA: Evo kako će se obavljati revakcinacija

Valjevski Dom zdravlja je saopštio da vakcinalni punkt u hotelu "Grand" neće raditi za uskršnje praznike – od petka do ponedeljka.

Građani kojima je termin za revakcinu u petak trebalo bi da dođu u ponedeljak u prvu smenu, a revakcinacija od subote i nedelje prebacuje se za utorak u prvoj smeni (od 8 do 13.30 časova).

Građani kojima su termini za revakcinu u ponedeljak i utorak primiće je istog dana, ali u popodnevnoj smeni – od 14 do 20 časova. Revakcinacija meštana Miličinice je u subotu 1. maja u zgradi osnovne škole. Služba polivalentne patronaže će davati drugu dozu u kućnim uslovima svim prazničnim danima osim nedelje.

Patronaža će posle uskršnjih i prvomajskih praznika krenuti i sa davanjem prve doze Sinofarma na terenu za prijavljeno stanovništvo. U toku sledeće nedelje drugu dozu primiće i meštani Vragočanice u zgradi škole.

Na vakcinalnom punktu Doma zdravlja u hotelu „Grand“ ima još 240 doza Sputnjika V za imunizaciju bez prethodne prijave kod e-Uprave. Od utorka 27. aprila je počela imunizacija bez zakazivanja termina vakcinom Sinofarm, trenutno je na raspolaganju 1.470 doza. Zaključno sa 27. aprilom Dom zdravlja Valjevo je potrošio 31.631 dozu vakcina protiv korona virusa različitih proizvođača. Obe doze primilo je 13.521 osoba, dok je njih 4.589 započelo proces imunizacije prvom dozom. Najviše je dato Sinofarma – 21.335, zatim Fajzera – 4.156, Sputnjika V prva doza 2.987 i druga doza 2.469, dok je vakcine AstraZeneka aplicirano 684.

Radno vreme kovid ambulante

Radno vreme KOVID ambulanti u Novom naselju (odrasli) i na Petom puku (deca) za vreme praznika, od petka do utorka, biće od 8 do 20 časova. U centralnoj zgradi Doma zdravlja biće organizovano dežurstvo od 8 do 18 časova, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.