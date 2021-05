OVO JE URADIO NEKO MNOGO PODAO I ZAO: Podmetnuli eksere na oštroj nizbrdici da traktorista pogine, čovek za dlaku izbegao smrt

U selu Beočić kod Rekovca juče je došlo do nezgode koja je mogla da se završi fatalnim ishodom, da je traktorista imao manje iskustva.

Naime, pošto je u redovnim poljoprivrednim poslovima u večernjim satima napustio njivu, niz izuzetno strm put do glavnog puta traktor je prešao preko eksera koji su bili postavljeni sa namerom da izbuše sve gume traktora i da se, kako sumnja porodica oštećenog, traktor prevrne niz brdo zbog čega je traktorista mogao da pogine, navodi portal Infocentrala.rs.

„Prijavili smo policiji. Ekseri su bili ukucani na drvene pločice i okrenuti na gore i postavljeni na putu koji je izuzetno strm. Ljudi koji voze traktor odlično znaju šta to znači. Na gumama je bilo 11 rupa, sedam u prednjem točku, četiri u zadnjem. U takvom stanju niz brdo traktor može samo da se prevrne i da dođe do teških povreda traktoriste, neki ljudi su tako izgubili glave. To nizbrdica je strma kao nizbrdica od restorana na Đurđevom brdu do glavnog puta. Jagodinci znaju koliko je takva nizbrdica opasna. Šokirani smo svi u porodici, ne možemo da verujemo da ljudi mogu toliko da mrze i da nekome žele takvo zlo. Nismo ni sanjali da imamo neprijatelje koji su spremni na ovako nešto. Veoma smo zabrinuti. Nadamo se da će policija pronaći počinioca. Mog supruga je sam Bog sačuvao“ kaže Mirjana V.

Ova uspešna porodica živi od svog rada i kako ističu, jedini motiv za ovakvo delo mogu biti zavist i pakost ljudi u neposrednom okruženju.

