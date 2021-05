VELIKO INTERESOVANJE ZA VAKCINACIJU U VRANJU: Drugu dozu danas će primiti 441 građanin (FOTO)

Sa današnjim danom u Vranju je prvom dozom vakcinisano 21.390, a kompletna imunizacija je realizovana za 17.260 građana. Vakcinisano i 949 građana Republike Severne Makedonije.

Prema rečima dr Slađana Mladenovića nakon praznika povećano je javljanje građana za prvu dozu vakcine, javljaju se i mlađe i starije osobe.

Prema planu za masovnu imunizaciju stanovništva za danas je predviđena revakcinacija: 430 doza ruskom vakcinom (II doza - Sportska hala), kineskom 6 doza (II doza - Sportska hala), kineskom 5 doza (II doza - Vranjska Banja) i vakcinacija zainteresovanih građana bez prijave i bez zakazivanja.

"Danas i ovih dana, naročito nakon proslave prvomajskih i Uskršnjih praznika, beležimo povećano javljanje naših sugrađana za prvu dozu vakcine. Javljaju se i mlađe i starije osobe za razliku od meseca marta i aprila gde je i odziv građana za vakcinaciju bio slabiji, sada to nije slučaj. Naši sugrađani mogu i dalje da biraju kojom će se vakcinom vakcinisati i dostupne su im sve vakcine. Podsećam da je sama procedura primanja vakcine izuzetno kratka, dobro smo organizovani i nema mnogo zadržavanja građana prilikom vakcinacije. Sa današnjim danom, prvom dozom vakcinisano je 21.390 naših sugrađana, kompletna imunizacija je realizovana za 17.260 naših građana koji su primili prvu i drugu dozu vakcine i imamo 949 vakcinisanih građana Republike Severne Makedonije", rekao je danas dr Slađan Mladenović koji od prvog dana vakcinacije, 8. januara, radi na vakcinaciji najpre zdravstvenih radnika a potom od 20. januara na masovnoj imunizaciji stanovništva, ističući da je kao lekar zadovoljan ovim brojkama uz napomenu da to još uvek nije dovoljno, cilj je da postignemo kolektivni imunitet, preko 70 posto vakcinisanih u zemlji kako bi epidemiju stavili pod kontrolu i dodao:

"Brojke novozaraženih u Vranju su pale, broj prvih pregleda i broj hospitalizovanih pacijenata zaraženih kovidom 19 je takođe smanjen. Vakcine su pokazale svoju efikasnost i sada bez svake sumnje možemo da budemo potpuno sigurni da vakcine deluju i imaju efekat smanjenja širenja zaraze. Ipak moramo da budemo oprezni sa ovim virusom, jer je iskustvo od više od godinu dana pokazalo da je virus nepredvidiv. Nadam se da više velikih talasa zaražavanja neće biti i nadam se da je svima do sada, čak i onima sa sumnjom jasno da je vakcina delotvorna, neželjenih dejstava težeg karaktera nije bilo kod naših građana".

U razgovoru sa građanima koji su danas došli da prime revakcinu, ali sa onima koji su danas primili prvu dozu, stiče se utisak da su opušteniji, vide da vakcine nisu opasne po njihovo zdravlje već naprotiv da ih štite.

Sa druge strane dežurni lekari ističu da su iskustva zemalja koje su uspešno sprovele imunizacije pozitivne, statistika i brojke tih zemalja ukazuju na drastično smanjenje zaražavanja i obolevanja teških oblicima bolesti.

"U Sporstkoj hali svi smo zajedno u ovoj bitci protiv virusa i građani i lekari imaju osećaj da smo svi na istom zadatku a to je da stavimo virus pod kontrolu i da utičemo na nestajanje epidemije i kod nas i na globalnom nivou. Važno je da vakcinacijom sprečimo virus da se prenosi među nama jer je to još jedan način da virus opstane i eventualno mutira. Time bismo poništili pozitivne efekte vakcinacije a to ne smemo da dozvolimo. Nije bilo lako godinu dana živeti i raditi pod maskama sa svim što nam je epidemija donela i na izmaku smo svih i psihičkih i fizičkih snaga, svi zajedno. Moramo da iskoristimo to što je virus ranjen vakcinacijom, moramo da uspešno nastavimo sa vakcinacijom, zadamo konačan udarac epidemiji, konačno je stavimo pod kontrolu i vratimo se životu od ranije", zaključio je dr Slađan Mladenović.

