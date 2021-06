LOZNIČANIMA NI VRUĆINA NE MOŽE NIŠTA: Navala! Veliki redovi za pasoše i lične karte (FOTO)

Uprkos velikim vrućinama ovih dana nisu retki redovi ispred dva kioska pored zgrade lozničke policije na kojima građana plaćaju takse za izdavanje ličnih dokumenata. Nekima su zbog godišnjih odmora neophodni novi pasoši za putovanje van Srbije, a drugima nove lične karte pa je broj zahteva za izdavanje ovih dokumenata osetno povećan.

Svake godine je u vreme godišnjih odmora, posebno u letnjim mesecima, pojačano interesovanje građana za podnošenje zahteva za izdavanje ličnih karata i putnih isprava, zbog putovanja, ali je razlog i što mnogi naši ljudi iz dijaspore tokom boravka u Srbiji želi da regulišu lična dokumenta. Službenici MUP-a ipak ovoga juna imaju nešto više posla i nastoje da sve obave što pre.

foto: Kurir/T.I.

- Prošle godine nismo putovali, a ove planiramo, ali su i meni i supruzi istekli pasoši pa sad moram to da regulišem. Nisam dolazio ranije zbog kovida, a odlazak na letovanje nije nam ni bio u planu. Sada je situacija bolja, a pošto niko ne zna kako će biti narednog leta hoćemo da iskoristimo priliku. Jeste navala ovih dana, da nije vrućine bilo bi lakše, ali šta je tu je – kaže jedan Lozničanin koji strpljivo čeka da završi potrebnu proceduru.

Prema podacima dobijenim iz Policijske uprave u Šapcu, u Policijskoj stanici u Loznici ovoga meseca je povećan broj zahteva za izdavanje ličnih karata i pasoša u odnosu na isti period prošle i pretprošle godine.

foto: Kurir/T.I.

- Od 1. do 18. juna ove godine, primljeno je 600 zahteva za ličnu kartu, što je za 27 odsto više nego u istom periodu prošle, i čak troduplo više nego u tom periodu 2019. godine. Za ovih oko mesec dana, podneto je 750 zahteva za izdavanje pasoša, oko 45 odsto više u odnosu na 2020. i gotovo za 24 odsto više u odnosu na taj period 2019. kada su građani po prvi put menjali biometrijske pasoše. Lozničani u samoj stanici podnose zahteve za ova dokumenta bez prethodno zakazanog termina pošto u lozničkoj Policijskoj stanici još uvek nije omogućena usluga zakazivanja putem portala eUprava. Svim zainteresovanim građanima za izdavanje ličnih dokumenata zahtevi se primaju u toku dana – kažu iz PU Šabac.

U lozničkoj PS zahtevi za ličnu kartu i pasoš primaju se radnim danima od 7.30 do 19 časova, dok je uručenje dokumenata od 7,30 do 15 časova. Zakonski rok za izdavanje lične karte je 15 dana od dana podnošenja zahteva, u ovoj policijskoj stanici izdaju se u proseku za sedam do deset dana, a pasoša 30 dana, ali je u praksi to kraće.

Kurir.rs/T.I.