SREĆA KONAČNO POKUCALA NA NJIHOVA VRATA: Kristina (11) više ne mora da uči uz sveću, sada se sa majkom uselila u novi dom (FOTO)

Zahvaljujući humanitarnoj akciji pod nazivom "Spasimo život", jedanaestogodišnja Kristina Knežević i njena majka uselile su se u novi dom.

Nakon smrti oca, njih dve su živele u kući bez struje, a jedne reportaže javili su se donatori koji su im poklonili kuću.

Majstori koji su uređivali kuću pazili su da ona bude po Kristininom planu.

"Jesu, sredili su je onako kako sam ja želela. Naravno, imam roze sobu i to mi je bilo nekako najlepše, a i dalje je. I najviše mi se sviđaju lepo poređane barbike", navodi Kristina Knežević.

foto: RTS Printscreen

Do sada su živele u Gospođincima u kući od naboja, gde je Kristina učila uz sveću. Novi dom je u selu Zmajevo.

"Prvo, imamo kupatilo, sad će stići i veš mašina. Znači, neću više prati ručno. Ne moram nikog da molim za vodu. Imaćemo našu struju, ne moramo više sveće da koristimo", objašnjava Vukosava Disić, majka.

Kada su čule kako Kristina živi, Novosađanke sestre Violeta Labat i Jasmina Mitrušić su bez razmišljanja odlučile da poklone svoj porodični objekat u Zmajevu, gde inače niko nije stanovao.

"To bi trebalo da bude primer i za druge, jer mnogo je napuštenih kuća sa velikim brojem naslednika ne mogu da se dogovore šta će sa tim. Niti da prodaju, niti da daju, to se urušava, propada. A grehota je, šteta, bolje da to neko koristi", navodi Violeta Labat.

Jasmina Mitrušić iznenađena je činjenicom da su Violeta i ona jedine koje su ponudile objekat porodici.

"Bilo mi je jako čudno, jer sam očekivala da će to biti utrkivanje da ljudi pomognu njima dvema", dodaje Mitrušićeva.

Akciju pomoći vodilo je udruženje "Put, istina, život" iz Žablja.

"Ono što je najbitnije je da smo promenili dva života. Mi smo zaista doneli sreću i novu budućnost za majku i njeno dete Kristinu, koja je zaista perspektivno dete, odličan je đak", navodi Mile Jovanović iz Udruženja "Put, istina, život".

Kristini i njenoj majci, donacijama ili dobrovoljnim radom pomoglo je 40 pojedinaca i firmi, a za medijsku pomoć zahvalnica je uručena Radio-televiziji Srbije i Dopisništvu u Zrenjaninu.

