LOZNICA: Na Lagator bazenima besplatna obuka za decu neplivače

LOZNICA – Poslednjeg junskog dana na otvorenom gradskom kupalištu na Lagatoru počela je besplatna obuka za neplivače, a prijavila su se deca uzrasta od šest do 15 godina.

Jutros su došli i oni koji već plivaju, ali žele da usavrše stilove plivanja, a obe obuke redovne su na bazenima UFK "Lagator" od otvaranja kupališta i jedino ih nije bilo prošle godine zbog loše epidemijske situacije sa kovidom.

Ovo je četrnaesta sezona na gradskom kupalištu i do sada je, procena je, više od 2.000 devojčica i dečaka ovde naučilo osnove plivanja. Od danas se obučavaju po dve grupe neplivača i stilova, svaka od po petnaestak polaznika tako da je sada oko šezdesetoro dece obuhvaćeno ovih obukama, kažu na bazenu, a za dvadesetak dana počeće obuka još jedne takve grupe.

Četrnaesta sezona je, prema rečima upravnika bazena Stefana Mitrića počela veoma dobro.

- Od 16. juna, kada je sezona otvorena i bio besplatan ulaz za sve, do danas prodato je nešto više od 8.000 ulaznica, a pošto je ulaz za decu do sedam godina besplatan, a ima i kupača sa sezonskim ulaznicama poseta je i veća. To je u proseku više od 600 ulaznica dnevno i ukoliko nas vreme posluži ovo bi mogla biti veoma dobra sezona. Naravno, na bazenu se primenjuju propisane epidemijske mere, dezinfekcija ruku, a tu su i dezobarijere. O bezbednosti kupača brine devet licenciranih spasilaca, sve je pod kontrolom i našim posetiocima pružamo sve uslove za bezbedno opuštanje i kupanje na našem kupalištu pri ovim visokim temperaturama - kaže on.

Šabački Zavod za javno zdravlje redovno kontroliše ispravnost vode u dečjem i velikom bazenu, a dezinfekcija vode se obavlja automatski iz filtersko-hlorne stanice tako da na "Lagatoru" o svemu vode računa i svih prethodnih godina nije bilo nikakvih problema. Ukoliko i jul bude kao drugi deo juna, a ni avgust ne izda, do prvog septembra i kraja kupališne sezone na Lagatoru će, nadaju se, imati pune ruke posla.

