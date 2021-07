VIŠE OD 12 HILJADA KUPAČA: Dobra sezona za gradsko kupalište na Lagatoru u Loznici

Od otvaranja gradskog kupališta na Lagatoru u prethodnih trinaest sezona najbolja je bila ona 2012. kada su prodate 43 hiljade karata i taj rekord do danas je ostao neprikosnoven.

Ovo leto tako je počelo da, ukoliko ne promeni ćud, postoje lepe šanse da poseta na dečjem i olimpijskom bazenu bude ako ne baš rekorda onda jedna od po najboljih.

Prema podacima iz Ustanove za fizičku kulturu (UFK) ’’Lagator’’, koja se stara o kupalištu, od 16. juna kada je sezona počela i toga dana ulaz bio besplatan, do sada je prodato oko 12.300 ulaznica, a samo prošlog meseca nešto više od devet hiljada. U taj broj se ne računaju deca mlađa od sedam godina za koju je ulaz besplatan ni sezonske karte kojih ove godine ima više od sto. Prošle godine bilo je oko 18.000 posetilaca sa kupljenim ulaznicama, ali je sezonu značajno pokvarila pandemija udružena sa lošim vremenom. Lane je prvi kupač zaplivao tek 26. juna.

- Ukoliko leto nastavi da bude kao u drugoj polovini juna imaćemo baš dobru posetu. Treba znati da na terotoriji Loznice ima i nekoliko privatnih bazena, međutim, to za sada ne utiče na posetu gradskom kupalištu gde svakog posetioca očekuje vrlo kvalitetna usluga. Ljudi su navikli da je ovde kvalitet vode uvek na potrebnom nivou, da o bezbednosti brine devet spasilaca i medicinska ekipa i da su uslovi za opušten odmor i uživanje pravi. Četrnaesta sezona, kao i sve prethodne prolazi u najboljem redu i ovo je za mnoge prvi izbor za beg od visokih letnjih temperatura– kaže Dejan Dimitrijević, direktor ustanove.

Ovde se poštuju epidemijske mere, jednom sedmično Zavod za javno zdravlje u Šapcu kontroliše kvaliteta vode u bazenima i ništa se neprepušta slučaju. Od poslednjeg junskog dana traje besplatna obuka dece neplivača kao i stilovi plivanja za one koji su već savladali veštinu plivanja. Osveženje na Lagatoru nalaze Lozničani, ali i gosti sa strane, bukvalno ‘’od 7 do 77 godina’’, i u godini kada mnogi neće nigde putovati ovo je mesto izbor za ‘’hlađenje’’ na plus 37, koliko je juče u 17 časova bilo u Loznici.

Iz UFK ‘’Lagator’’ podsećaju da je dnevna ulaznica 180 dinara, sezonske ulaznice za studente i učenike tri, a odrasle četiri hiljade dinara i da neće biti promene. Kupalište radi svakodnevno od 8 do 20 časova, a ukoliko nastave da vladaju tropske noći moguće je da bude uvedeno i kupanje pod zvezdama koje je poseban doživljaj.

