OTKOPANA MISTERIOZNA KULA NA OBALI DUNAVA: Arheolozi kod Bele Palanke tražili antičko blago, a pronašli BEDEME TVRĐAVE (FOTO)

Nedavno završena arheološka kampanja na lokalitetu Egeta kod Brze Palanke bila je usmerena na istraživanje severoistočne kule utvrđenja, a nalazi se u takozvanom sektoru pet.

Radovi su realizovani u okviru projekta koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, a realizovali su ga Muzej Krajine u Negotinu i Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Istraživanja je pomogao sopstvenim sredstvima i negotinski muzej.

- Radili smo sa ciljem da severoistočnu kulu utvrđenja pripremimo za restauratorsko-konzervatorske radove. Ima 55 kvadratnih metara i potpuno smo je očistili do dubine dva i po metra, negde i niže zbog pada terena. Sada se kula vidi sa spoljne i unutrašnje strane, sve je iscrtano i sva je dokumentacija na terenu završena. Cilj je, kao i sve ovo što radimo na Limesu, Šarkamenu i svim našim lokalitetima, da se to u jednom trenutku konzervira i na pravi način predstavi javnosti - kaže muzejski savetnik Muzeja Krajine u Negotinu arheolog Gordan Janjić koji je uz vanrednog profesora na Odeljenju arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Pericu Špehara rukovodilac projekta.

Utvrđenje na lokalitetu Egeta prava je misterija. Nalazi se na mestu starijih nalazišta iz praistorijskog i rimskog doba. Utvrđenje je i jedini utvrđeni vizantijski spomenik na desnoj obali Dunava.

- To je fantastično otkriće. Mi smo tražili antiku sa namerom da objedinimo lokalitete iz perioda Limesa, a dobili smo srednjovekovnu građevinu iz 11. veka sa nalazima koji to potvrđuju. U jednom delu imamo praistorijske slojeve što znači da je neki kontinuitet življenja tu bio. Najveći problem je to što je taj lokalitet prekopavan vojnim vežbama JNA pre 40-50 godina i dobrim delom je devastirana istočna strana utvrđenja, istočni bedem, jednim delom i zbog pozajmišta peska na zapadnoj strani, ali mi polako radimo sa ciljem da to prezentujemo na pravi način - dodaje Janjić.

Namera je arheologa da kampanju prate i konzervatorski radovi. Ovaj multikulturalni lokalitet sa slojevima praistorije, antike do srednjeg veka, u proteklih pet godina prošao je kroz geo-fizička istraživanja i arheološka iskopavanja pa je red da se sve pronađeno na Egeti i adekvatno zaštiti.

- Imamo jednu celinu, jako lepu kulu koja je kružnog oblika, neobična, vrlo važna, s obzirom na to da se radi o 11. veku. To je i praktično raritetna stvar. S obzirom na dosadašnja petogodišnja istraživanja došli smo do dovoljno podataka da već, možda, naredne godine možemo razmišljati o jednoj monografiji, a vrlo smo blizu do dovođenja materijala u takvo stanje da možemo da radimo i izložbu koja bi obišla čitavu Srbiju, pogotovu što se radi o jedinstvenom utvrđenju te vrste - ističe Janjić dodajući da će se na sledećem konkursu Ministarstva kulture pojaviti sa zahtevom za obezbeđivanje sredstava za izradu projektne dokumentacije za konzervatorske radove na ovom lokalitetu.

(Kurir.rs/Novosti/Foto:Ilustracija)