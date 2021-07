POLETEO PRVI AVION IZ KRALJEVA ZA SOLUN: Predviđeno da ova vrsta aranžmana traje do 24. avgusta, a ovo su cene karata

Prvim letom u utorak u 13 časova, na aerodromu "Morava" kod Kraljeva počeli su sezonski letovi avionima nacionalne avio-kompanije “Er Srbija“ na liniji Kraljevo-Solun-Kraljevo.

Svečanosti na kraljevačkom aaerodromu prisustvovali su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Aerodromske kontrole letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA, načelnici moravičkog, raškog i šumadijskog okruga, predstavnici Grada Kraljeva, Čačka, Kragujevca, Vrnjačke Banje, kao i "Er Srbije" i "Aerodroma Srbije".

- Posle godinu dana nalazimo se na aerodromu “Morava” gde prisustvujemo početku avio letova iz Kraljeva za Solun. Nadamo se da ćemo godinu korone koja je iza nas brzo zaboraviti i da će se letovi koji su 2019. godine počeli sa radom nastaviti u budućnosti i biti svakodnevica. Očekujemo dobar razvoj situacije i da u zimskoj sezonu nastavimo letove za Beč. Danas je veliki dan jer označava ponovni početak redovnog aviosaobraćaja sa ovog aerodroma, rekao je ovom prilikom Mihajlo Zdravković, generalni direktor „Aerodroma Srbije“.

Po rečima Nebojše Simovića, načelnika Raškog okruga, let za Solun je od izuzetnog značaja za ceo region.

- Mi se trudimo da ovu priču postavimo na zdrave noge i da u narednom periodu aerodrom "Morava" bude prepoznatljiv. Ovde su najbolje i najveće turističke destinacije u Srbiji - Vrnjačka Banja, Kopaonik, Zlatibor, Mataruška banja, koja je skoro privatizovana, i to nam daje za pravo da će veliki broj ljudi iz Srbije leteti odavde i veliki broj ljudi iz inostranstva doći da obiđe Raški, ali i ostale okruge u okruženju. Važno je što će, osim civilnog avioprevoza putnika, ovde u budućnosti raditi i kargo aviosaobraćaj, istakao je Simović.

Putnički avioni ATR 72 “Er Srbije“ na pomenutoj destinaciji leteće jednom nedeljno i predviđeno je da ova vrsta aranžmana traje do 24. avgusta. Cena avionske karte u jednom pravcu je oko 40 evra, a let do Soluna traje sat i 15 minuta.

Poletanja iz Kraljeva obavljaće se svakog utorka u 8 ujutru, a povratak iz Soluna je u 11 časova i 20 minuta.

Saobraćaj sa aerodroma “Morava” ka Solunu nacionalni avio - prevoznik trebalo je da uspostavi prošle godine, ali su planovi odloženi zbog pandemije korona virusa.

