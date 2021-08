ZA UNAPREĐENJE TURIZMA: Ćićevac asfaltira put Braljina-Trubarevo

Predsednica opštine Ćićevac dr Mirjana Krkić označila je početak radova na asfaltiranju puta Braljina - Trubarevo, koji ima strateški značaj za ovaj pomoravski kraj, a doprineće i razvoju turizma i boljem standardu građana.

foto: Kurir/Ž. M.

Ministarstvo privrede Srbije finasira ovaj vrlo značajan infrastrukturni projekat za stanovnike Trubareva, Braljine i Mojsinja, čija je vrednost 64 miliona dinara.

"Ovaj put, u dužini 5,7 km, povezuje Braljinu i Trubarevo i mnogo će značiti meštanima ovih sela, ali i opštinama Ćićevac i Ražanj. On je do sada bio u vrlo lošem stanju, uzak, blatnjav i nebezbedan, a znamo da put ljudima znači život. Unapređenje putne infrastrukture omogućiće razvoj turizma i drugih privrednih grana. Mojsinjska sveta gora sa svojih oko 66 crkava, manastira i crkvišta biće u velikoj meri dostupnija brojnim turistima i to je naša velika šansa", ističe dr Mirjana Krkić, predsednica opština Ćićevac.

foto: Kurir/Ž. M.

Za realizaciju projekta utvrđen je termin od 60 dana.

U naredna dva meseca, zbog radova, put će biti zatvoren od 7 do 17 sati, a za meštane ovih sela iznađena je mogućnost za njihovo nesmetano kretanje i obavljanje svih poljoprivrednih i drugih radova.

Kurir.rs/Ž. M.