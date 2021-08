INSPEKTOR U PENZIJI OSMISLIO JEDINSTVENU MAŠINU ZA KUPLJENJE ŠLJIVA Momir kaže da menja 100 radnika! Ne bole ni noge, ni leđa

ČAČAK - Svako ko je bar jednom u svom životu kupio šljive zna kako nakon tog posla mogu da zabole noge i leđa. Jedan od najtežih sezonskih poslova neophodan je u šljivicima, kako bogat rod ne bi propao.

Inspektor u penziji odlučio je da olakša sebi i svojim komšijama, pa je patentirao mašinu koja će sama da kupi šljive, ali i ostalo voće sa zemlje.

foto: RINA

„Mašina može da pokupi hektar šljiva dnevno i menja sto radnika. Za domaćine je to od višestrukog značaja, jer uštedi i zdravlje i novac. Ubirač će za oko četiri sata da pokupi sve otresene šljive sa jednog hektara. Do sada je pokupio sve što se našlo ispred njega u mom šljiviku. To je ogromno olakšanje, jer umesto da sate i sate provedete kupeći voće sa zemlje, samo pustite mašinu da se prošeta kroz voćnjak i sve se vrlo brzo završilo, skoro samo od sebe“, izjavio je Momir za RINU.

Kako kaže, svoj izum patentirao je „iz glave“ i nije imao nikakav crtež i plan po kom je radio. Na ideju da stvori ovaj ubirač došao je onog trenutka kad više nije mogao da kupi šljive, ali ni da nađe radnike.

foto: RINA

„Prvo sam hteo da kupim mašinu, pokušao čak i u inostranstvu, ali nije bilo. Tad sam shvatio da na zapadu skoro sve što valja su napravili Srbi, koji su otišli i tamo unovčili svoju pamet. Ja sam tad rešio sam da napravim taj jedinsveni kombajn. Bile su mi potrebne oko dve godine, ali nakon toga uvek ima posla da se patent dodatno usavrši. Početna varijanta bila je potpuno drugačija, pa sam posle dodavao, skidao i sekao dok nisam dobio finalni proizvod. Napred se nalaze češljevi, svešto oni pročešljaju sa zemlje, traka odnosi pozadi u traktorsku prikolicu“, otkriva ovaj inovator.

1 / 5 Foto: RINA

Svoj izum Momir je zaštitio u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Do sada je u njega osim truda, vremena i znanja uložio i veliki novac, ali nikad nije zažalio jer je svestan koliko ova mašina može biti korisna u budućnosti. Potrebno je samo da zaživi njena masovnija proizvodnja.

Kurir.rs/RINA