KRALJEVO: Potpisan sporazum za obuku 200 mladih radnika vredan 20 miliona dinara

U okviru projekta „Znanjem do posla”, koji sprovode vlade Švajcarske i Srbije, kako bi se stvorili preduslovi za brže zapošljavanje mladih, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić i direktor projekta Oliver Štrajt potpisali su u sredu u Kraljevu Sporazum o saradnji.

Sporazum vredan 20 miliona dinara predviđa obuku do 200 mladih ljudi kod lokalnih poslodavaca do kraja 2023. godine dok, istovremeno, poslodavci obezbeđuju dodatna sredstva iz sopstvenih izvora neophodna za organizovanje obuka na radnom mestu u svojim prostorijama.

- Do dve stotine mladih ljudi imaće priliku da prođu obuku kod poslodavaca posle čega će moći da zasnuju radni odnos. Statistika pokazuje da 90 odsto mladih ljudi koji su kroz ovaj program prošli obuku su nakon toga dobili i posao. To će mnogo značiti gradu Kraljevu, mladim ljudima od 18, 19 ili 30 godina, koji do sada nisu imali prilike da dobiju posao ili su radili na mestima gde nisu bili zadovoljni, kazao je ovom prilikom dr Predrag Terzić.

On je istakao da se otvaranjem novih fabrika i rastom broja zaposlenih u domaćim preduzećima ekonomska situacija u gradu na Ibru poboljšala tako da sada i mladi imaju šansu da dobiju posao.

- Zadovoljan sam što mladi ljudi imaju priliku da uče, da se pripremaju za posao i da onda, kad zasnuju radni odnos, budu bolji i kvalitetniji radnici, jer će imati bolja znanja i veštine. Grad Kraljevo je izdvojio 2 miliona dinara iz budžeta, dok su naši prijatelji iz Švajcarske izdvojili čak 18 miliona dinara, naveo je gradonačelnik Kraljeva.

Zamenik direktora Švajcarske kancelarije za saradnju pri ambasadi Švajcarske u Beogradu Derek Džordž izrazio je zadovoljstvo što Kraljevo preduzima korake kako bi se suprostavilo nezaposlenosti mladih i osnažilo mlade pri zapošljavanju.

- Švajcarska je ušla u partnerstvo sa Srbijom na projektu Znanjem do posla doprinoseći sa 7 miliona evra u prvoj fazi i 7 miliona evra u drugoj fazi koja je otpočela prošle godine. Program promoviše učenje kroz rad za mlade ljude i uspostavlja vredne kontakte između privatnog, javnog i civilnog sektora kako bi se svi uključili u proces zapošljavanja, kazao je Džordž.

On je naglasio da su do sada u Kraljevu već organizovane obuke za 161 mladu osobu u partnerstvu sa lokalnim i stranim firmama, kao i da je vrednost švajcarske donacije u okviru ovih obuka u gradu na Ibru od 2018. godine do danas 137.000 švajcarskih franaka, dok su kompanije izdvojile dodatnih 124.000 švajcarskih franaka.

