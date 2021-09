NA ŠKOLSKOM SEMAFORU U PIROTU VIŠE NIJE ZELENO: Od ponedeljka đaci nastavu pohađaju po drugom modelu, evo šta to znači

PIROT - Škole u Pirotu, zbog pogoršanja epidemiološke situacije sa korona virusom će od ponedeljka primenjivati drugi model nastave, izjavio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.

Vasić je danas za Televiziju Pirot rekao da bi učenici od prvog do osmog razreda, trebalo da budu podeljeni u dve grupe, sa časovima koji traju 30 minuta, dok srednje škole u potpunosti prelaze na online nastavu.

On je rekao da je crvena zona sa većim rizikom za prenošenje virusa, u kojoj se nalaze Pirot i još tri opštine Pirotskog okruga, kada grad ima od 300 do 600 novih slučajeva obolevanja na 100.000 stanovnika i da je procenat pozitivnosti testiranih od 15 do 25 odsto.

"U Pirotu su, u poslednje dve sedmice zabeležena 403 nova slučaja obolevanja, u Dimitrovgradu 480, u Babušnici 561 i u Beloj Palanci 684. Upravo zbog ovakvih brojki, djaci u Pirotu prelaze na drugi model nastave" istakao je on.

