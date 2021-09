KONKURS U ČAST ZABORAVLJENOG SRPSKOG PESNIKA: Mladi pisali eseje o Radu Draincu, nagrada Aleksandri Gvozdenović

Na konkursu za nagradu "Mladi Drainac" koji je raspisala Narodna biblioteka „Raka Drainac“ iz Blaca, sa ciljem da se sačuva i neguje kulturno-istorijska baština sredine u kojoj je rođen spski pesnik Rade Drainac, prvu nagradu osvojila je Aleksandra Gvozdenović.

Njen esej „Od vrta do pustinje“ pobedio je jednoglasnom odlukom žirija, dok je druga nagrada pripala je Dušanu Mijajloviću Adskom, a treća Ljiljani Terentić.

"Aleksandra Gvozdenović uspela je da zaokruži jedan poetički prostor na način koji a priori garantuje novi horizont sagledanja poetičkog udubljenja Rada Drainca: od edenskog vrta, antičkih intriga do finog govora o ljubavi", saopštili su iz žirija.

Poziv da se govori o poetici Rada Drainca jeste jedan plemenit gest koji je dana, više nego ikada, potreban srpskoj književnosti.

"Zato je esej „Od vrta do pustinje“ Aleksandre Gvozdenović potreban budućim proučavaocima, ne samo književnog stvaralaštva Rada Drainca, nego srpske književnosti. Potrebno je imati jedan poseban osećaj vrline da se zađe „u prazninu, lutanja i usamljenost“ ne bismo li stigli do ljubavi – do poziva na Ljubav. U-duševljenost i o-duševljenost humanističkim oblicima ljudske svesti vodi putem vrline, onim stazama hipnizma, gde „Amin!“ odzvanja kao vid spasenja u XXI veku", obrazložili su odluku članovi žirija.

U kategoriji srednjoškolci prva nagrada je pripala Stefanu Miladinoviću, dok u kategoriji osnovci prva nagrada pripada Lidiji Aranđelović, druga nagrada Neveni Petković i treća nagrada Kristijanu Maksimoviću.

Žiri su činili Nemanja Veljović Subrosa (predsednik), Zoran Bognar i Vasilije Domazet, a konkurs je organizovan pod pokroviteljstvom opštine Blace.

