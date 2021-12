NE SEDIMO I ČEKAMO DA NAM NEKO OČISTI PUT! Slavko i Slobodan iz Jasenova sami su dva dana čistili 4 kilometra puta od smetova!

NOVA VAROŠ - Punih osam sati u nedelju i ponedeljak Slavko Nedović (38) i Slobodan Petrović (41) iz sela Jasenovo čistili su četiri kilometra seoskog puta, na nekim mestima smetovi su bili i preko metra, kako bi komšije, među njima i jedna beba mogli danas da dođu do Doma zdravlja u Novoj Varoši na redovne lekarske kontrole i vakcinaciju.

Sneg je u ovom kraju Srbije u subotu uveče, nedelju, padao neprekidno skoro 24 sata, u višim predelima visina snežnog pokrivača u ponedeljak i danas je i preko pola metra.

- Bilo je jako teško, smetovi veliki, sneg težak, mokar. Čistili smo u nedelju, zatim posao nastavili u ponedeljak, nekoliko puta traktor se zaglavljivao u smetovima, temepratura je bila četiri stepena ispod nule ali se zbog vetra činilo da je mnogo hladnije. Nije nam teško palo, jednostavno, kod nas nije kao u gradu da sedimo i čekamo da nam neko očisti put nego to sami uradimo - kaže Slavko Nedović.

Nedović i Petrović priznaju da zbog čišćenja puteva, kad sneg napada, pomalo zapostave ostale poslove u domaćinstvu, tada je najpreče očistiti seoski put.

- Šta je važnije nego da su jutros komšije otišli ka Novoj Varoši, ka Domu zdravlja na preglede, beba na vakcinaciju. To je najvažnije. Opština nam priznaje pet litara dizela na kilometar očišćenog puta, to često nije dovoljno, jer traktori rade pod velikim opterećenjem, dese se kvarovi, sve to pada na naša leđa - kaže Slavko.

I u drugim selima ovog kraja Srbije, kad padne sneg kao što je bilo u subotu uveče, u nedelju, meštani se organizuju, sami čiste puteve, Opština pomaže gorivom, ne oslanjaju se samo na pomoć iz grada, ne čekaju da stignu mašine, ne kukaju i ne žale se, nego sami rade. Juče je tako seoski put u Jasenovu bio, pričaju meštani, bolje očišćen od regionalnog puta Kokin Brod - Ljubiš koji ide kroz selo.

Ne samo ove zime, Nedović i Petrović godinama već, kad god zatreba, čiste puteve kroz selo što u mnogome olakšava život meštanima.

