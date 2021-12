POGLEDAJTE SOMA OD 90 KILOGRAMA! Dejan iz Kragujevca uhvatio NEMAN, a onda je uradio OVO (VIDEO)

Sportski ribolovac Dejan Rajić iz Kragujevca kao što smo juče napisali ponovo se upisao zlatnim slovima u istoriju ribolova centralne Srbije - na jezeru Gruža upecao je na varalicu soma teškog 90 kilograma i dugačkog 2,2 metara. Riba je posle merenja vraćena u vodu.

Doajen srpskog ribolova i novinarstva Milan Šerifović kaže "da ovaj uspeh nije slučajan".

"Ristić je bio čudo još kao klinac. Upoznao sam ga u omladinskoj školi Ribolovnog kluba Šumadija. U međuvremenu, postao je ne samo vrstan, već i širok ribolovac i u mušičarenju, varaličarenju. Čudo je od ribolovaca", kaže Šerifović.

Inače, Dejan je bio član reprezentacije Jugoslavije u ribolovu čiji je Milan Šerifović bio selektor na takmičenju u Gentu.

"Krupne primerke ribe nikada ne nosi kući. Ono što ja znam, do sada je više od 30 primeraka težine od 12 do ovog od 90 kilograma vratio u vodu. On je jednom prilikom ovde u centru Kragujevca na jezeru Bubanj uhvatio soma od 20-ak kilograma, nije hteo ni da čeka da se donese vagica, odmah ga je vratio u vodu. Zato ga i Bog uvek nagradi ulovom", kaže Šerifović.

