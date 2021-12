DA SVAKO DETE IMA PAKETIĆ: Humanitarac Aleksandar Kikanović darivao mališane na dečjem odeljenju lozničke bolnice (FOTO)

LOZNICA – Deca koja se nalaze na Dečjem odeljenju lozničke Opšte bolnice danas su imala razloga za osmeh pošto im je novogodišnje paketiće doneo loznički maratonac i humanista Aleksandar Kikanović.

Isporučio je dvadeset paketića za male pacijente u akciji ‘’Da svako dete ima paketić’’ koju je pokrenuo od početka decembra, a i prošle godine je, u isto vreme, menjao Deda Mraza mnogim mališanima u lozničkom kraju, ali i šire.

- Ovde ima sigurno dece kojima to roditelji mogu da priušte, ali želim da kao i prošle godine mališanima koji su u bolnici ovako bar malo ulepšam dan. Da im se pojavi osmeh i poželimo im da se što pre vrate svojim domovima, da budu sa roditeljima, braćom i sestrama, u svojoj porodici, zdravi i bezbrižni.

foto: Kurir/T.Ilić

Do sada sam deci odneo oko 200 paketića, ljudi zovu, žele da doniraju i nadam se da ćemo nadmašiti prošlu zimu kada je na ovaj način obradovano nešto više od 500 mališana.

Planirao sam da nosim paketiće do kraja godine, ali ću, po svemu sudeći, to činiti sve do Božića. Sve to je potvrda da ima mnogo dobrih, humanih ljudi koji žele da pomognu drugome – kazao je Kikanović prilikom predaje paketića u čemu mu je pomogao i njegov prijatelj Stefan Kostić.

U ime ustanove njemu se zahvalila pedijatar pulmolog dr Dragica Kulić, načelnik Dečjeg odeljenja na kome se trenutno nalazi dvanestoro malih pacijenata.

foto: Kurir/T.Ilić

- Sve što je doneo Kikanović ide u prave ruke i sugurno će izmamiti velike osmehe naših pacijenata.

Hvala mu što je i ove godine našao vremena, volje i pažnje da nas poseti i donese paketiće našem odeljenju, odnosno pacijentima. To bi mogao biti primer i drugim pojedincima i ustanovama u ovom gradu.

Ovakav gest je zaista velika radost deci, ali njihovim roditeljima. Boravak u bolnici je uvek stresan i ovi mali događaji puno učine za njihov oporavak – kazala je dr Kulić.

Neumorni Kikanović nastavlja akciju, nedavno je obradovao i pacijente Dečjeg odeljenja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju ‘’Banja Koviljača’’, obišao Dnevni boravak za decu i mlade sa posebnim potrebama ‘’Sunce’’, a planira da poseti i Dom za decu u Banji Koviljači dok uporedo obilazi porodice sa malom decom u lozničkom kraju i Rađevini kako bi i onima slabijeg materijalnog stanja ulepšao predstojeće praznike.

foto: Kurir/T.Ilić

Kaže da podršku ima ne samo od ljudi i kolektiva iz zavičaja već se javljaju i oni koje je život odveo u inostranstvo, ali nisu zaboravili rodni kraj i žele da pomognu.

T. Ilić