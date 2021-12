OTVOREN NOVOGODIŠNJI BAZAR: Bajkovit izgled Loznice, bogat program za sve uzraste (FOTO)

Po šesti put je pred kraj godine Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) organizovala "Novogodišnji bazar" koji je danas zvanično otvoren na šetalištu, ispred Vukovog doma kulture. Prema rečima Snežane Perić, direktorke TOGL, Loznica uoči novogodišnjih i božićnih praznika izgleda "bajkovito", a atmosferu će narednih dana obogatiti bazar sa 40 izlagača, najviše do sada.

Na ovogodišnjem bazaru posetioci svakoga dana, od 10 do 20 časova, mogu videti i pazariti novogodišnje ukrase, razne suvenire, rukotvorine, upotrebne predmete od drveta i vune, ali i med, domaće vino ili zimnicu. Ko dođe na bazar može se od naredne sedmice posle kupovine opustiti na klizalištu koje treba da primi klizače od ponedeljka, a zvanično će uz animatore na ledu biti svečano otvoreno naredne srede.

Perićeva je najavila danas da će klizalište raditi od 10 do 22 časa svakoga dana, a imaće i besplatnu školu klizanja uz instruktora za decu, utorkom i vikendom, od 10 do 14 časova. U nedelju je predviđen program za decu na platou ispred Vukovog doma kulture kada će biti održana kreativna radionica izrade novogodišnjih ukrasa, sa modnom kreatorkom Suzanom Perić. TOGL će tradicionalno prvoga dana Nove godine organizovati po dvanaesti put zaredom humanitarnu manifestaciju "Priđi srcem", gde će kupovinom određenih suvenira posetioci davati prilog, a sav prihod biće prosleđen onima kojima je to najpotrebnije.

TOGL za 1. januar najavljuje bogat program, fijaker sa Deda Mrazom i animatore iz Beograda i Novoga Sada, ali će, kažu, dobre zabave biti i sve do posle božićnih praznika.

