PEŠICE IZ MOKRINA U KIKINDU: Deda Mraz pešačio da obraduje devojčicu sa posebnim potrebama

Deda Mrazovi su se, uoči poslednjeg dana godine za nama, razleteli po Kikindi i ovom delu Banata. Na dva ili četiri točka donosili su deci poklone, ali ne i ovaj.

Mokrinčanin, Nenad Čavić, 2. januarskog dana, u crvenoj odori, pešice iz Mokrina došao je u Kikindu i doneo paketić Maji, jednoj šesnaestogodišnoj devojčici sa posebnim potrebama. I tu nije kraj ovoj bajkovitoj prazničnoj priči.

Na dvadesetak kilometara dugu šetnju, odlučio se baš na njegov 40. rođendan:

- To je posebna devojčica puna ljubavi. Meni je prirasla za srce još kad sam prošle godine prvi put bio kod nje. Dok me noge budu služile, svake godine na njenom kućnom pragu pojaviću se sa paketićem- naglasio je Čavić. Njegovi drugari i on već tri godine prikupljaju sredstva za novogogodišnje paketiće. Proteklih dana, obradovali su oko 200 mališana, ali i pedesetak odraslih Mokrinčana. Nekima su dopremili ogrevno drvo:

foto: S.U.

- Ova akcija nas podstiče da nađemo sopstvene načine da izađemo iz opšte apatije i pasivnosti uzrokovane svakodnevnim stresom, i da svoje slobodno vreme, kao dragocenu šansu, s ljubavlju poklonimo drugima. Ta akcija podele paketića dovela nas je na ideju da svoju humanost i energiju usmerimo na pomoć onima kojima je preko potrebna. Shvatio sam da to nije teško, i da samo treba povezati dobre ljude sa onima kojima treba pomoć. Nije tačno da nema dobrih ljudi, i da smo bez emocija i osećanja- kategoričan je Čavić. Da je dolazak Deda Mraza za Maju bio jedinstven događaj potvrdila nam je njena majka:

- Ostala sam bez teksta kad nam se nešto ranije Neša javio telefon i najavio dolazak pešice u Kikindu iz Mokrina. Nije očekivala da će se pojaviti tokom popodnevnih časova. Nije prestajala da ga grli. Maja je bila presrećna, a ja duboko dirnuta njegovim gestom- priznala je Dubravka Bajilo, devojčicina majka.

Zaštitno lice "Seljačkog partija"

Svakog avgusta se u Mokrinu održava “Seljački parti”, a zaštitno lice neobične zabave upravo je Nenad Čavić. “Seljački parti” karakterističan je neobičnim diciplinama: "teranju" traktorske gume i namirivanju. Muškarci "itaju" ciglu starog formata, pa ko dobaci dalje:

foto: S.U.

- Manifestaciju smo pokrenuli sa željom da deci pokažemo kako su se nekada davno igrali Mokrinčani, i da im priredimo ugođaj pred početak nove školske godine. Sve je podređeno druženju i dobroj zabavi- pojašnjava Čavić.

(Kurir.rs/S.U.)