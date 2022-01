KORONA IPAK JAČA: Drugu godinu zaredom na Drini kod Loznice neće se plivati za časni krst

Ni ove godine Lozničani neće imati priliku da na Bogojavljanje zaplivaju za časni krst u talasima Drine. Zbog epidemijske situacije odlučeno je da manifestacija ne bude održana, povrđeno je danas iz starolozničke crkvene opštine, koja je zajedno sa Plivačkim klubom "Drina" i uz podršku gradske uprave pre sedam godina i pokrenula plivanje za Bogojavljenski krst u Loznici.

Nažalost, Loznica je juče imala rekordnih 209 novopozitivnih i trenutno 1.696 obolelih od kovida pa je rešeno da se izbegne masovno okupljanje, kakvo prati redovno plivanje za časni krst bez obzira na hladno vreme i nisku temperaturu.

Ovo je treći put od početka održavanja ove manifestacije da se u januaru na Drini kod graničnog prelaza "Trbušnica" neće preplivati na stazi od 33 metra.

Prvi pobednik plivanja za časni krst bio je profesor istorije, Lozničanin Đorđe Vukmirović 2015. godine kada je počelo održavanje takvog nadmetanja u Loznici. Tada se plivalo po kiši, a nadmetalo se 13 plivača. Pobednik drugog bogojavljenskog plivanja bio je Nikola Stepanović iz Loznice, kada su se nadmetala 23 plivača.

Lozničanin Đorđe Rakić pobedio je 2017, a sledeće godine ponovio je rezultat i prvi stigao do krsta u konkurenciji 36 plivača. Tada su u Drinu skočile i dve devojke. Zbog "organizacionih poteškoća", kako je to rečeno, pre tri godine, Lozničani nisu imali priliku da u svom gradu plivaju za časni krst, ali im je to omogućeno 2020. godine. Tada je opet zaplivao Đorđe Vukmirović i drugi put osvojio časni krst u Loznici. U hladnu reku je pretprošle godine, na minus jedan, ušao čak 61 plivač, među njima bile su i tri dame, a više stotina Lozničana prisustvovalo je manifestaciji.

Korona se od početka godine opet raspomamila pa plivanja iz preventivnih razloga neće biti. Ostaje nada da je ovo poslednji put da se ova manifestacija ne održava i da će naredne godine, 19. januara, za časni krst ponovo u Drini zaplivati najodvažniji Lozničani.

