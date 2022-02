OVO JE MILUN O KOM PRIČA CELO UŽICE: Pobedio Tragačicu Milicu u Poteri, a ima samo 18 godina! (VIDEO)

BEOGRAD/UŽICE - Milun Erić iz Užica, još od malih nogu zainteresovan je za kvizove, a sada u četvrtoj godini. srednje škole, odlučio je da učestvuje u kvizu „Potera” na RTS-u, pobedio je tragača Milicu Jokanović, jednog od najpametnijih kvizomana u Srbiji.

Ovih dana grad na Đetinji je preponosan na Miluna Erića, maturanta Gimnazije, koji je svojim znanjem trijumfovao u jednom od najboljih kvizova, čime je pokazao da su mladi i obrazovani ljudi budućnost Srbije, piše Glas Zapadne Srbije.

- Još 2018. godine sam shvatio da me privlače kvizovi, delovali su mi interesantno i odlučio sam da učestvujem”, rekao je Milun. Po njegovim rečima i društvo, kao i sugrađani su oduševljeni njegovim učešćem, pružali su mu punu podršku u nameri da učestvuje i davali vetar u leđa.

- Što se tiče vremena koje je potrebno da se spremim, mogu da kažem da kad zapamtim neku informaciju, ona se prosto meni „ureže” u mozak. Naravno, bilo je potrebno vremena, generalno mislim da je potrebno neko znanje obnavljati. Meni to jednostavno ide lako, nije mi opterećenje koje bi me sputavalo, više to doživljavam kao hobi - pojasnio je on.

foto: Youtube Printscreen

Milun je istakao da je važno da se i ostali mladi ljudi zainteresuju za kvizove, kako bi podizali svoja znanja na viši nivo.

- Mišljenja sam da je znanje važno i da bi trebalo da se mnogo više vrednuje, kako preko takmičenja u školama iz bilo kog predmeta, tako i na televiziji. Čini mi se da su kvizovi sve aktuelniji i mislim da bi mladi trebalo da se prijavljuju, kako bi možda okušali sebe, i ako im nije hobi, znači im zbog iskustva, javnog nastupa i generalno da se oslobode treme”, zaključio je ovaj mladi Užičanin na kraju razgovora.

Kurir.rs/Glas zapadne Srbije