NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN POSLE POTERE: Brutalna seča takmičara, ali on je posebno izdominirao i ostavio Memedovića u šoku! VIDEO

Kviz Potera spada u omiljenije emisije u našoj zemlji. Gledaoci željno isčekuju novu epizodu, navijaju i nerviraju se, ali svakako niko ne ostaje ravnodušan, pa često Potera postane predmet diskusije na društvenim mrežama.

Ovog puta u igri su bila tri takmičara i takmičarka: Miloš, Dobrivoj, Miloš i Ana.

Međutim, odmah na početku je došlo je do situacije koja je ostavila u čudu. Takmičar Miloš je u prvom krugu pitanja osvojio samo 30.000 dinara (odgovorivši na tri pitanja), a ona je pristao na najmanju svotu - 3.000 dinara. Svi su ostali u čudu, a on ni to nije odbranio, već je ispao.

Iako su ga ostali takmičari savetovali da uzme ili osvojenu sumu od 30.000 ili veću on se odlučio za najmanju, što je iznenadilo sve u studiju, pa i voditelja Jovana Memedovića.

- Ovo se nikada ranije nije dešavalo. Vrlo neobično. Možda ima tu neke taktike - rekao je Memedović dok je Miloš kratko objasnio svoj potez. "Znam da znam za više od onoga što sam pokazao, ali uzeću 3.000 svakako".

Na pitanje kome je Marko Kraljević rečima "ja pogubih od sebe boljega" u narodnoj pesmi odao priznanje da je bolji junak od njega, takmičar je odgovorio "begu Kostadinu" umesto "Musi Kesedžiji", što je tačan odgovor.

Potom nije znao odgovor na pitanje o autoru teksta iz 1876. o odnosu Turaka prema Srbima, za šta je rekao da ga je napisao Mark Tven umesto Viktora Igoa, a odmah se okliznuo i na sledeće pitanje, koji sisar se naziva "morski jednorog". Takmičar je tu odgovorio "morž", a tačan odgovor je bio "narval".

Tragač ga je tu pribio uz zid i Miloš se više nije snašao, pa nije znao ni odgovor na pitanje koji je moreuz između Grenlanda i Islanda (Danski). Kraj je bio kada je promašio odgovor na pitanje koja vrsta likera je nazvana po karipskom ostrvu koje pripada Holandiji (Kurasao).

- Nisu mi legla pitanja, očigledno. Ona istorijska... - rekao je takmičar dok ga je voditelj ispraćao iz studija, a Tviter je proključao.

#potera večeras neobična. Prvi takmičar uze nizu cifru od 3000 din i izgubio. "nisu mi legla pitanja" — Do slobode! (@milosdjajic) January 31, 2022

Ljudi nisu dobro reagovali na Miloša i njegov neobičan izbor.

Još nisam video jadnijeg lika u #potera!!! Brate, 3000!?!? — Slavni predak (@dNightKing1) January 31, 2022

Dobrivoje nije uspeo da nadigra Žarka, Ana je uspela da prođe drugu igru i u finalnu poteru je unela 20.000 dinara jer je išla na nižu sumu, ali ostala je jedina jer je Dragana "stigao" Žarko.

Ana je tako ostala sama u finalnoj "Poteri" i napravila 6 koraka, ali to je bio prelak zalogaj za Žarka, pa je veoma brzo završio igru, tako da niko nije odneo novac kući.

Najgora #potera u skorijoj istoriji. — Stefan Zivanovic (@Coleee95) January 31, 2022

Srpski Tviter se nije smirivao.

Večerašnja Potera sigurno u konkurenciji za najgoru ikad... — Srđan Todorović (@srkitodorovic) January 31, 2022

