SOS KUTAK ZA DEVOJKE: Održana radionica za devojčice o partnerskom nasilju

BEOGRAD - U okviru pripreme za obeležavanje globalne kampanje “Jedna milijarda ustaje”, SOS Kutak za devojke Vranje, održao je radionicu o rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima u sali Doma kulture u Bujanovcu za učenice prve, druge i treće godine srednje škole “Sveti Sava” u Bujanovcu. Ovo je jedna od nekoliko planiranih radionica za devojčice kao I Čajanke, uličnih akcija koje tim Odbora za ljudska prava Vranje planira u februaru 2022. u ovoj opštini. "Devojčice uzrasta od 13 do 18 godina, grupa od 14 devojčica, imale su priliku da se upoznaju sa vrstama nasilja u partnerskim I porodičnim odnosima i da saznaju od vršnjakinja iz Vranja kako da prepoznaju nasilje i da se zaštite.

Radionica I tema je probudila emocije kod devojcica, aktivno je bio razgovor tokom tematskih delova radionice. A, po završetku, nekoliko devojčica su nastavile razgovor sa vršnjačkim edukatorkama I dogovorile dalji kontakt I podršku.

I ova radionica je potvrdila da je rodno zasnovano nasilje nad devojčicama u partnerskim odnosima, kao I nasilje u porodici, u velikom obimu prisutno kod stanovnica/stanovnika Bujanovca, u svim nacionalnim zajednicama. Svaka učesnica radionice je prepoznala ovaj društveni problem I u svojoj okolini prepoznaje da je pristuno nasilje kod mnogih devojaka I porodica", navode iz Odbora za ljudska prava .

U ovoj, kao I ostalim aktivnostima u februaru, timu Odbora za ljudska prava Vranje, priuključile su se dve devojke-volonterke albanske zajednice, u okviru Programa volontiranja Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama.

"Naša organizacija Odbor za ljudska prava Vranje je 2019. god. osvojila svetku nagradu “SA I ZA DEVOJKE” i Program SOS Kutak za devojke Vranje je proglasen najboljim Programom za devojčice uzrasta 13 do 18 godina na svetu, u Evropi I srednjoj Aziji.

SOS Kutak za devojke je program koji promoviše Istanbulsku Konvenciju, položaj devojaka u društvu, sprečavanje nasilja nad devojkama.

SOS telefon za žene sa iskustvom prodičnog partenrskog nasilja ove 2022. godine, obeležava jubilej – 20 godina neprekidnog rada. To je Program koji realizujemo od 2002. godine, dostupan je 8 sati dnevno 5 dana u nedelji (radni dani), poziv na broj 0800 001 017 je besplatan za svaku zenu I devojku", podsećaju iz Odbora za ljudska prava.

