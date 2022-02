VRANJE SE PRIDRUŽILO OBELEŽAVANJU DANA RETKIH BOLESTI: Dekorativno su osvetljeni simboli grada (FOTO)

Grad Vranje pridružio se obeležavanju Dana retkih bolesti. Dekorativno su osvetljeni simboli Vranja, spomenik "Čika Mita" i zgrada Načelstva.

JP "Putevi Srbije" će povodom obeležavanja ovog dana 28. februara osvetliti most "Vrla" kod Vladčinog Hana i most kod Dimitrovgrada i to u zvaničnim bojama Dana retkih bolesti.

foto: Kurir/T.S.

"Dan retkih bolesti je prilika da se kao društvo zalažemo za unapređenje ljudskih prava i inkluziju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Nacionalna organizacija za retke bolesti - NORBS pokretač je obeležavanja ovog datuma u Srbiji, koji ima za cilj širenje svesti o 300 miliona ljudi sa retkim bolestima širom sveta. Više od 6.000 retkih bolesti karakteriše raznolikost poremećaja i simptoma, koji variraju u zavisnosti od bolesti, ali i pojedinca'', navode iz ove organizacije.

foto: Kurir/T.S.

Kurir.rs/T.S.