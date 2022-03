MIROSLAV ILIĆ SVE ŠTO IMA DUGUJE OVOM ČOVEKU: Imao je samo osnovnu a napisao mu je Devojku iz grada koja ga je proslavila (VIDEO)

ČAČAK - Veoma je mali broj onih koji bar jednom nisu čuli stihove vanremenskih hitova poput "Voleo sam devojku iz grada" i "Odakle si sele" a mnogo njih ne zna da su nastale ispod pera čoveka koji je bio pošteni zemljoradnik sa osnovnom školom.

Obren Pjevović, tekstopisac i kompozitor iz Mrčajevaca kod Čačka, ostaće zauvek upamćen i istoriji srpske muzike. Čitav svoj život proveo je u rodnom selu, ali to ga nije sprečilo da napiše hitove za sva vremena. Autor je preko 100 pesama pisanih u duhu izvornog narodnog melosa, a njegove komšije i prijatelji odužili su mu se tako što je jedna ulica baš u Mrčajevcima ponela njegovo ime.

„Nažalost nisam ga zapamtio, ali ovo za mene i moju prodicu znači puno. O dedi sam mnogo čuo, od oca i tetke sam dosta saznao , ponosan sam na njegovo delo jer to će ostati deo srpske istorije , mislim da će njegovo ime zauvek živeti i sada kroz ovu ulicu. Pre dve godine i sam se vratio u dedinu kuću i tu zasnovao svoju porodicu”, rekao je Dušan Pjevović Obrenov unuk.

Ovu inicijativu pokrenuli su Lune Levajac i Milun Tošić iz Mrčajevaca, koja je uz radost svih veoma dobro prihvaćena, a zatim ubrzo i realizovana. Na ovaj način hteli su da se oduže velikom stvaraocu.

„On je ostavio mnoge pesme koje se i danas pevaju i pevaće se još dugo godina, a ostavio je i dobar primerm mladima, jer ovo će se prenositi sa generacije na generaciju. Ova ulica je dugačka 500 metara i nadam se da će uvek biti puna ljudi”, rekao je Milun Tošić iz Mrčajevaca.

Veliki uticaj na karijere jednog od najboljih prezentera narodne muzike Miroslava Ilića i podjednako dobrog maestralnog kompozitora Miše Mijatovića imao je upravo Obren Pjevović. Oni su takođe iskazali veliko poštovanje prem Obrenovom radu i delu, srećni što je jedan čovek kao što je bio ovaj kompozitor dobio ulicu bas u mestu gde su se rodile najlepše pesme naše narodne muzike.

”Čika Obren bi živeo doveka, ali ovako je na neki način to i podvučeno. Današnji dan je za mene jedan od najsrećnijih dana u mom životu, a ovo je najmanje što je mogao da dobije za sve ono što je ostavio iza sebe. Naša kultura koja se bazira na srpskoj tradicionalnosti bila bi mnogo siromašnija da joj on nije ostavio sve ono što jeste, a to jeste zaista mnogo. Baš u njegovoj kući pre tačno 50 godina rodila se pesma Voleo sam devojku iz grada, to je bilo 1972. godine, nismo imali instrumente, ali on je bio samouk čovek, imao je melodiju u svojoj glavi i prenosio na mene”, rekao je Miroslav Ilić.

Veliko ime ovog velikog čoveka ostaće upamćeno kroz priče njegovih komšija, uspomene kolega i poštovalaca, ali i najlepše reći potomaka koji će to prenositi i na buduće generacije.

