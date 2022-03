PUTINOVA MEDALJA UZ ROĐENDANSKU TORTU I CVEĆE! Nadežda Lukić proslavila STOTI ROĐENDAN

LOZNICA – U svom domu u Runjanima kod Loznice Nadežda Nada Lukić proslavila je danas stoti rođendan u krugu prijatelja. Ova stogodišnjakinja bila je ganuta pažnjom, a na dan kada obeležava vek postojanja kuća i dvorište bili su puni gostiju koji su došli da joj požele dobro zdravlje i čestitaju deset punih decenija života.

Na stolu su osim dve rođendanske torte i buketa cveća bila poređana i njena ordenja zaslužena tokom vojevanja u Drugom svetskom ratu, a tu se našla i medalja koja joj je krajem prošle godine ukazom predsednika Putina uručena povodom 75 godina od pobede u velikom otadžbinskom ratu, 1941-1945.

U ime grada Loznice 100. rođendan joj je čestitao pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, došli su predstavnici gradskog odbora SUBNORA-a, da čestitaju’’svojoj drugarici i pripadnici Crvene armije’’, kao i Eparhije šabačke koja je slavljenici poklonila novac za nabavku ogreva. Baka Nada dirnuta je što su toliki dobri ljudi došli da je posete. Veli da se oseća ‘’baš lepo’’ i ‘’tako prijatno’’.

- Hvala svima što su došli da mi od srca čestitaju i ulepšaju ovaj dan. Da mi uveličaju stoti rođendan koji retko ko doživi. Takvu starost dožive dobri ljudi koji dobra dela čine u životu. Moj životni put je bio trnovit i težak, ali sam se borila i preživela. Imala sam nešto što me čuvalo, što me vodilo, a za to sam se i odužila na svaki način.

Gledala sam da samo činim dobrotu. Stvarno sam vodila računa da pomognem svu gde gde se moglo i što se moglo pomoći. Ko god je došao u moju kuću osetio je roditeljsku ljubav i čuo lepu reč. Moramo da se volimo, da se poštujemo i tako ćemo doživeti stotu – kazala je slavljenica koju su pomalo izdali vid i sluh, ali ne i britka i jasna misao. Ona je rekla da je srpski narod dobar, ali da nam se ''nešto dešava''.

Zagorka dočekala 101. Interesantno je da je na današnji dan rođena i Zagorka Radnić iz lozničkog sela Grnčare, o kojoj je naš list pisao prošle godine kada je obeležila sto leta i pokazala da kao od šale i u tim godinama može da nacepa naramak drva. Ona je danas napunila 101. godinu.

- Nema više onoga da komšija komšiji kaže ''dobar dan'', ''dobro jutro''. Toga nema i žao mi je. Deco moja, čuvajte našu Srbiju i naš narod. Lepa reč može sve da učini, a ružne reči odstranite i zaboravite – kazala je pre nego što je ugasila rođendanske svećice. Nada je rođena 25. marta pre jednog veka u Ljugu. Početkom Drugog svetskog rata je kao ilegalka pomagala Narodnooslobodilački pokret zbog čega je hapšena. Uspela je da se spase iz logora i stigne u Rumuniju gde se priključila Crvenoj armiji.

Vojevala je u Srbiji, Mađarskoj, Austriji i bila sa ruskim jedinicama i četama iz sastava Drugog i Trećeg ukrajinskog fronta. Uglavnom se radi o sovjetskoj trećoj gardijskoj padobranskoj diviziji. Kraj rata dočekala je u Pragu 15. maja 1945, i onda se sa suprugom Milutinom Lukićem iz lozničkog sela Runjani vratila u Srbiju. Radni vek provela je kao službenik na kartoteci bolnice u Loznici. Bez supruga je ostala pre trinaest godina i ima sina u Beogradu. Dok je vid nije izdao redovno je čitala novine, a sada prati vesti preko televizije i još uvek je duhovno veoma krepka. Bilo joj je drago što je primila toliko čestitki i što je kuća puna ‘’dobrih ljudi’’ koji su obećali da će se istoga datuma sastati i naredne godine jer valja na pravi način obeležiti i Nadin 101. rođendan.

