U SUSRET VASKRSU: Počela trodnevna manifestacija u Loznici (FOTO)

Ispred Vukovog doma kulture na šetalištu danas je otvoren tradicionalni vaskršnji bazar "U susret Vaskrsu" koji se završava u subotu. Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) organizuje trodnevnu manifestaciju na kojoj građani opet na jednom mestu mogu naći razne ukrasne i upotrebne rukotvorine, ali i domaće proizvode, sokove, likere, vino, med, a na nekim štandovima ima i neobičnih vaskršnjih ukrasa. Bazar ima i humanitarni karakter pa se kupovinom na određenim štandovima može učiniti i dobro delo.

foto: Kurir/T.I.

Prema rečima Snežane Perić, direktorke TOGL, odazvalo se više od 50 izlagača, udruženja i pojedinaca na bazar koji je postao tradicionalan uoči naznačajnijeg hrišćanskog praznika.

- Ovde je ponuđen veliki broj suvenira, poklona koje Lozničani i gosti našeg grada mogu kupiti za svoje domaćinstvo, ili nekome za predstojeći praznik. Osim bogatog etno-bazara spremili smo i interaktivne radionice starih zanata, radionice šaranja jaja na tradicionalni način pa je ovo i prilika da se veliki broj turista koji već boravi ovde, upozna i sa našom tradicijom. Inače, za naše izlagače sve je besplatno i grad i na ovaj način podržava lokalne proizvođače rukotvorina i domaćih proizvoda – kazala je ona.

foto: Kurir/T.I.

Na bazaru "nema čega nema", a jedan od najposećenijih štandova je onaj sa natpisom "Pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji".

- Zajedno sa učenicima SŠ "Sveti Sava" organizovali smo humanitarni bazar za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji gde će našoj braći i sestrama, kojima najviše treba pomoć, ona biti i upućena. Pripremili smo ikone oslikane na biber crepu, mnogo brojanica, korpica, mafina, projarica, vaskršnjih jaja, bojanki, vaskršnjih čestitki da obradujemo građane, a sve su to radili naši đaci od prvog do četvrtog razreda. Sav prihod za ova tri dana ide za Kosovo i Metohiju. To su učenici radili iz ljubavlju prema svojoj crkvi, veri i svom narodu. Toliko su se lepo odazvali da su prevazišli sva očekivanja – kaže veroučitelj Dušan Marković očito ponosan na svoje učenike.

foto: Kurir/T.I.

Na drugom štandu osim našaranih kokošijih jaja, nalaze se i nešto veća, ali bez ljuske, sa raznim motivima na njima.

- To su neobična, vaskršnja jaja urađena pustovanom tehnikom, ona traju dugo jer su "obučena", odnosno, presvučena vunom. Imamo ovde i pletenih čarapa, pojaseva za nošnje, ukrasnih, mirišljavih sveće, stalaka za uskršnja jaja, cveća, ukrašene flaše i čuture, sve je to čist ručni rad – kaže Lozničanka Vesna Grujić pa ustaje da usluži kupca.

foto: Kurir/T.I.

Svoj štand ima i udruženje "Uvek sa decom" na kome je Ivana Gligorić.

- Sakupljamo priloge za decu na onkologiji. Bićemo za prvi maj i u Banji Koviljači i ne sumnjam da će biti sakupljen lep iznos da možemo da kupimo paketiće i obradujemo tu decu – kazala je ona.

foto: Kurir/T.I.

Organizatore je poslužilo vreme pa je prvoga dana poseta bila dobra, a štandovi će sutra i prekosutra takođe biti otvoreni od 10 do 19 časova, pa eto prilike da se nešto pazari, a ujedno i pomogne ili bolesnoj deci, ili našim ljudima u južnoj srpskoj pokrajini.

foto: Kurir/T.I.

Kurir.rs/T.I.