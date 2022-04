NA VASKRS ODRŽANA 32. TUCANIJADA U MOKRINU: Tata birao, ćerka pobedila: Sosa imala tvrđe jaje od Semberca!

MOKRIN- Najveći hrišćanski praznik u Mokrinu se obeležava Svetskim prvenstvom u tucanju farbanim kokošijim jajima, a ovo 32. izdanje ući će u anale. Ivani Prodanović (22) iz Mokrina, pripala je laskava titula šampionke sveta u tucanju farbanim jajima. Pored pehara i 50.000 dinara vrednog poklon vaučera, Ivani je pošlo za rukom što u seniorskoj konkurenciji, trideset i kusur godina ranije, nije nijednoj ženi. Na Vaskrs, u Mokrinu, prestonici kao kamen tvrdih jaja, njen primerak bio je tvrđi od svih rivala, uključujući i nekoliko ranijih šampiona. U velikom finalu, na crtu joj je izašao Milan Mihajlović iz Bijeljine, šampion iz 2015. Te godine, Milan je pokazao da Bosanci nemaju samo tvrde glave nego i jaja. Stigao je Semberac na ovaj sveti dan do trećeg finala, ali dalje od toga nije mogao jer je Sosa iz Mokrina u rukama imala primer od kog njenom ocu još bride zubi. Pobedničko jaje odabrao je Miodrag Prodanović Peka, četvorostruki šampion sveta, a poslednjih godina glavni sudija “Tucanijade”:

-Srećna sam što sam prva žena u seniorskoj konkurenciji kojoj je pripala ova titula. Pre pet godina, pobedila sam u juniorskoj konkurenciji, ali je ovo uspeh za anale. Na ovaj način, nastavljam porodičnu tradiciju. Tati pripadaju sve zasluge. On je birao, skuvao, pa čak i ofarbao jaja za naše tradicionalno takmičenje- kratko je poručila pobedom zatečena Ivana. Pričljivijji je bio tata. Grleći Ivanu, Miodrag joj je na uvce zapevao “Ti si ćerko tatin sin”, a onda iskreno priznao da se potajno nadao da će Ivana daleko dogurati: -Ipak je ona ćerka četvorostrukog šampiona sveta. Član sam Akademije za biranje tvrdih jaja, koju čine najviđeniji takmičari iz Mokrina. Inače, pobedničko jaje je iz našeg kokošinjca. Jaje je bilo sitno , od mlade koke, ali očigledno i dinamitno- pohvalio se Miodrag.

To je taj zvuk koji obara

Takmičari kuckanjem o zube, određuju koje ima jaku ljusku. Najbolja je oblo jaje koje “sitnije tuče”, poput kucanja u staklo. Ukoliko su to viši tonovi, onda je to jaje koje takmičara, uz malo sreće i povoljan žreb, može da dovede i do trona.