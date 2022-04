OVE ŽIVOTINJE SMO VIĐALI U AMERIČKIM FILMOVIMA, SADA SE MNOŽE NA OVOJ SRPSKOJ PLANINI: Izgledaju strašno, ali su potpuno bezopasne

Možda će šira javnost biti iznenađena, ali centralna šumadijska planina, Rudnik, skoro pa da obiluje muflonima, ili narodski rečeno, divljim ovnovima i divojarcima.

Ova atraktivna životinja sa izraženim i povijenim rogovima na glavi, koja je mnogima poznata samo iz američkih filmova, zapaćena je pre nekoliko godina u vojnom objektu u Stragarima i nad njima nadležnost ima Lovačko udruženje "Srebrnica" iz Stragara.

Dobri poznavaoci divljih životinja sa Rudnika, ujedno i lovci, objašnjavaju da su mufloni zapaćeni u vojnom objektu u Gornjim Stragarima, gde je barutana, a da je jedan dobar deo vrste pušten u planinu.

- Ima ih u lovištima, na području Rudnika prema Stragarima, ali za muflone je neredovan, komercijalni lov. Kako za strane lovce-turiste tako i za naše. To je nešto ipak drukčije u odnosu na uobičajen lov i predstavlja atrakciju, zato potpada pod komercijalni lov - rekao je Dragan Hrnjaković, lovac sa Rudnika.

Njegov kolega objašnjava da ih ima podosta jer su se razmnožili.

- Kod nas bi to rekli divlji ovan, težine do 80 kilograma. Velika i lepa životinja svakako. Ljudi ne treba da brinu, kao i uvek što mi lovci potenciramo, to nisu opasne životinje i neće da ugroze čoveka niti da napadnu. Beže kao što i sve druge beže - kaže Rudničanin Budo Vasić, dodajući da LU "Srebrnica" organizuje selektivni odstrel za strance, kao i za naše lovce, piše RINA.

Svašta će se još otkriti i pojaviti na takozvanom krovu Šumadije, nevažno da li je u pitanju biljni ili životinjski svet.

Rudnik je već pokazao da svim svojim svojstvima, i planinskom divljinom, ali i pitomošću sa druge strane, privlači ljude iz raznih delova Srbije, ali i regiona.

