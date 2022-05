HIT! SUZANA 2 DANA NIJE MOGLA DA IZBACI POSKOKA IZ AUTOMOBILA Nema šta nisu pokušali, a onda je komšija otrovnicu ŠČEPAO ZA REP

Kragujevčanka Suzana Stanković doživela je pravi šok kad je nedavno shvatila da je poskok ušao u točak njenog automobila i tu ostao čitavih dan i po.

Da stvar bude gora, Suzana je i sada, posle čitave drame vađenja zmije iz njenog četvorotočkaša, uplašena kad mu prilazi. Zanimljivo u celoj priči je što Suzana živi u strogom centru grada u Lepeničkom bulevaru 7 i još ne može da veruje šta ju je snašlo u ponedeljak.

- Neka devojka je prolazeći preko parkinga videla zmiju koja puzi pored vozila. Nije bila sigurna o kojoj vrsti je reč i pozvala je ljude koji su imali iskustva sa zmijama, koji su joj potvrdili da je reč o poskoku, jer ima uočljiv rog na vrhu glave. U međuvremenu zmija se izgubila. Devojka je sa ljudima dva sata tražila nestalog poskoka i ugledali su je tačno u momentu kad se pojavila ispod mog automobila - započinje priču Suzana.

Tada počinje njena agonija. Prema njenim rečima, raspitala se i saznala da je izuzetno opasno ako poskok ujede dete jer "može da umre" bukvalno za pet minuta.

- Kod odraslih osoba, zavisno od zdravstvenog stanja, lekarska pomoć mora da se potraži u roku od tri sata, a ujed može i brže da bude koban za starije osobe - navodi Suzana.

Počela je da zove sve nadležne službe za koje misli da su zadužene za ovakve situacije.

- Od predsednika kućnog saveta, policije i komunalne policije, preko svih komunalnih preduzeća i "Zoohigijene", vatrogasaca i "Čistoće", dobijam odgovor da to "nije njihova nadležnost". Apsolutno su nas svi odbili sa obrazloženjem da nisu nadležni. Pa ko je onda - pita se Suzana.

Najviše je strahovala baš zbog dece u komšiluku i dodaje da je svoj problem mogla da reši tako što bi odvezla kola van grada, ostavila ih i zmija bi kad tad otišla.

U međuvremenu, nalazi broj telefona i angažuje licenciranog hvatača zmija koji radi na području Kragujevca. Hvatač zmija je bio zaista strpljiv i četiri sata čekao da uhvati gmizavca i izvuče ga iz felni zadnjeg desnog točka na automobilu.

foto: Profimedia

- Međutim, pojavili su se neki momci koji su hteli to na brzinu da reše, drmaju kola i tako isteraju zmiju. Njega je to iznerviralo, posvađali su se i on se pokupio i otišao. Ponovo sam ga pozvala, molila i ponudila trostruki honorar, ali je odbio - prepričava svoj nesvakidašnji doživljaj Suzana Stanković.

Ostaje, kako kaže, na parkingu. Komšiluk reaguje različito, neki nude pomoć ili se barem solidarišu sa njom, dok se drugi ponašaju kao da je "zmija njena privatna svojina" i zahtevaju da pomeri auto da im ne smeta na parkingu.

Onda se pojavio dečko iz komšiluka, Miloš, koga nikada pre toga nije videla, niti upoznala.

- On je rekao da je stalno u prirodi i da ima mnogo iskustva sa zmijama od ranije. Šta sve nije pokušao da je izvuče! Zavlačio se ispod kola, ali poskoka to nije preterano uznemirilo. Nije ni mrdnuo - priča Suzana.

Milošu je dala auto i saobraćajnu dozvolu iako ga je tada videla prvi put.

- On je vozio moja kola u servis na dizalicu, zatim u praonicu kola, da probaju poskoka da isteraju vodom i to sve van grada. Angažovao je i svog druga na motoru da ga prati i vidi da li je zmija izašla iz točka, ali ništa nije vredelo - nabraja Suzana.

Zmija je i sutra uveče bila na istom mestu.

- Miloš, kome dugujem svu zahvalnost i koji za mene pravi heroj, neviđeno hrabar momak, na kraju ju je uhvatio za rep koji je virio iz felne. Vi ne shvatate kako je to strašno izgledalo. On ju je povukao, a poskok je počeo da sikće na njega. Krenuo je ka Miloševoj ruci. Na kraju ga je izvukao, spakovao u kutiju, koju sam izvadila iz gepeka i odneo u šumu - prepričava filmsku scenu Kragujevčanka.

Za svojih pola veka, koliko dugo Suzana Stanković živi na ovoj adresi, nikada nije čula za ovakav slučaj. Raspitivala se i kod mnogo starijih komšija koji, takođe, sličnu stvar ne pamte.

Naš narod bi rekao "kako došla, tako i otišla", ali je njen slučaj pokrenuo pitanje ko je uopšte nadležan, koga pozvati i šta raditi u ovakvim slučajevima.

Prirodnjaci, takođe, upozoravaju da takve akcije moraju da preuzimaju isključivo stručna i licencirana lica jer su zmije zaštićena vrsta i njihovo ubijanje je zabranjeno i novčano se kažnjava iznosom do 100.000 dinara.

(Kurir.rs/Danas)