FEKALIJE U PODRUMU, SMRAD U STANOVIMA: Muke stanara dve lozničke zgrade, postaje neizdrživo (FOTO)

Već nekoliko meseci stanari dve zgrade u Ulici Vere Blagojević 1 i 3 muku muče sa fekalnim vodama koje im plave podrume i smradom koji se širi i ulazi u stanove otežavajući život, posebno onima u prizemlju. Prema rečima Vere Stojiljković, stanarke u zgradi broj jedan, problemi su počeli u novembru prošle godine i rešenja nema mada su se oni kojima je ovde adresa i direktno,usmeno i pismeno, i preko upravnika zgrade više puta obraćali nadležnima.

foto: Kurir/T.I.

Ona otključava rešetkasta vrata podruma, a najavu onoga što se dešava više nego jasno nagoveštava smrad koji se oseća čim se zakorači u zgradu. U podrumu je nekoliko santimetara fekalne vode koja se ponovo pojavila u petak, a stanarka sa višestruko preklopljenom gazom preko usta i nosa pokazuje situaciju koja im mesecima mori.

foto: Kurir/T.I.

- Podrum ne možemo da koristimo, ali ni da dišemo u stanovima od smrada koji se širi. Živim u prizemlju, nedaleko od podruma pa mi smrad ulazi kroz vrata, ali i prozor koji je tik iznad prozora potopljenih podrumskih prostorija. Fekalne vode se izliju, budu nekoliko dana pa se povuku, a nama ostaje da čistimo ono što je iza njih ostalo. Plaćamo čoveka da čisti, do sada je to učinio sedam puta, ali ne prođe mnogo pa podrum opet bude poplavljen, nekad i do 70 santimetara visine. Deset ljudi juče je iz moje zgrade, u kojoj ima 20 stanova, otišlo kod prijatelja, a mislim da ću i ja morati da prenoćim van stana jer je smrad nepodnošljiv. Stanari su se kao i naš upravnik više puta obraćali JP "Vodovod i kanalizacija" i kod nadležnih inspekcija za ovakvu vrstu problema, ali bez rezultata - kaže Stojiljkovićka.

foto: Kurir/T.I.

Objašnjava da ovakvog problema u ove dve zgrade koje su stare oko šest decenija nije bilo, ona je tu tridesetak godina, a sve je počelo u novembru kada je na dve šahte u bizini zgrada "Vodovod" izvodio neke radove. Ne zna da li to ima veze sa izlivanjem fekalija, ali zna da problem treba rešiti, stižu sve topliji dani kada će svako izlivanje stanari mnogo teže podnositi, a moguć je i rizik od neke zaraze.

foto: Kurir/T.I.

- "Vodovodu" smo danas predali molbu sa potpisima 16 stanara da očiste naše podrume od fekalnih voda i videćemo šta će uraditi. Mi redovno plaćamo komunalije i mislim da je njihova dužnost da nam obezbede ispravnost kanalizacionih instalacija i pomognu u ovakvim situacijama - priča stanarka i dodaje da u obe zgrade ima više beba i male dece kao i da od početka izlivanja fekalija dezinfekcija podrumskih prostorija nijednom nije rađena.

foto: Kurir/T.I.

U "Vodovodu" su rekli nezvanično da će sutra na lice mesta poslati ekipu pa ponovo vide u čemu je problem, ali su i objasnili da instalacije u zgradama "nisu u njihovoj nadležnosti".

- Proverićemo sve. Prema informacijama koje imamo ulična kanalizacija je prohodna i ne bi trebalo da je problem u tom delu nego u internim instalacijama stanara. Moguće da je za njih najbolje da urade podplafonski razvod kanalizacije što je opet spada njihove kućne instalacije. Videćemo o čemu se tačno radi - kazali su.

foto: Kurir/T.I.

Stanarima ostaje da čekaju reč stručnjaka i nadaju se da će pre letnjih vrućina rešiti problem kako bi ponovo mogli da koriste podrum, ali i da dišu normalno u svojim stanovima.

Kurir.rs/T.I.