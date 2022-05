NA SVADBAMA KOD NAS TO JE MUŠKI POSAO, ALI BILJANA JE IPAK REŠILA DA TAKO ZARAĐUJE ZA HLEB: Ovo je njena profesija (FOTO)

ARANĐELOVAC - Nijedno veće slavlje u Srbiji se ne može zamisliti bez harmonike, a naša zemlja iznedrila je veliki broj virtouza koji svojim umećem na crno-belim tipkama dirnu u svako srce.

Кad se pomene ovaj instrument, najčešće se vezuje za muškarce, a žene harmonikašice prava su retkost. Jedna od pripadnica lepšeg pola koja je krenula stopama čuvene Radojke Živković jeste Biljana Pavković iz Aranđelovca kroz čije vene teče poznata srpska dvojka.

"Još nisam ni bila krenula u školu, a sećam se da sam dve godine plakala i svaki čas pitala kada ću dobiti harmoniku. Ta želja mi se ostvarila i kad su mi je poklonili za rođendan od tog momenta se od nje nisam odvojila. Zvuci koji se čuju dok je sviram su me još kao malu devojčicu očarali. Odrastala sam u krugu muzičara i onda je bio sudbinski sled da i ja nastavim taj put", kaže ta RINU Biljana.

foto: RINA

Učila je da svira svaki dan i to satima, žrtvovala je mnogo toga kako bi postala jedna od onih koje savršeno barataju dirkama i u tome uspela. Nije joj, kako kaže, žao svih propuštenih druženja u detinjstvu sa drugarima jer dok su se oni igrali, ona je bila na časovima.

"Vežbala sam fanatično i neprekidno ponekad i po dvanaest sati dnevno. Nisam zapostavljala ni školu u kojoj sam bila vukovac, tako da mogu reći da mi je i jedno i drugi išlo od ruke. Još kao početnik pristupala sam temeljno, a tako je i sada. Svako numeru koju svoram emotivno proživljavam i ta emocija me decenijama nosi", kaže ova uspešna harmonikašica.

1 / 4 Foto: RINA

Zbog teškog perioda koji je imala u svom životu, Biljana je bila je prinuđena da svoju veliku ljubav ostavi po strani i to na duži vremenski period. Međutim, ponovo se vratila jer muzika je njen život, a teška harmonika ono bez čega ne može.

Sa svojih deset prstiju zarađuje svoj hleb i unosi radost u mnoge kuće kad zasvira. Najpoznatija je po interpretiranju brzih kola i tada su retki oni koji ostaju da sede, svi se hvataju za ruke i kreću da igraju dok ona svira.

foto: RINA

"Moram priznati iako sam pauzirala više od deset godina, kolege me nisu zaboravile, i polako vraćam onaj svoj stari štimung po kome sam bila prepoznatljiva. Uvek sam bila optimista, gledam na život na to da je svaki dan nova prilika i to me drži u životu", zaključila je Biljana.

