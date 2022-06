POGLEDAJTE OVOG KAPITALCA IZ TAMIŠA! Deda Micko ulovio soma, vaga pokazala 72 kg dok je rep bio na zemlji: Evo kako je uhvaćen

Deda Micko iz Debeljače u Uzdinu upecao je svoju najveću ribu u životu, soma kapitalca! On se fotografisao sa svojim ulovom kao i prijateljima i vratio ribu u Tamiš.

Sve se dogodilo 8. juna, a taj dan će deda Micko i njemu bliski prepričavati godinama.

- Priče o deda Micku i tom somu, koji je imao pravu sreću da ga baš on ulovi zaslužuju da ih čuju svi koji pecaju. Deda Micko, legenda tamiških obala, ni jednog trenutka nije razmišljao šta da uradi sa takvom ribom. Najviše zbog lovostaja koji je u toku, ali i zbog toga što je deda Micko čovek, ljudina nemerljivih moralnih dimenzija, bez dvoumljenja je odlučio da ga posle merenja i fotografisanja vrati. Oni koji ga poznaju nisu ni iznenađeni takvim gestom. Zbog te odluke zvao me je u 05.50 ujutru i obavestio me o ulovu, ali i nameri da ga pošteno vrati - objavio je na društvenim mrežama ljubitelj, ribočuvar i veliki zaštitnik Tamiša Oliver Adžić.

- Kao i obično, vest se brzo pročuje, a fotografije i snimak su objavljeni pre teksta koji bi preduhitrio brzoplete zaključke i ružne komentare. Iako nisu nikada bili ni blizu Tamiša, niti poznaju deda Micka, a videli su fotografije, čak i snimak vraćanja, izražavali su nevericu i skepticizam uz očajne komentare iz kojih se vidi zavist i pakost. Bilo je komentara i da nije težak preko 70kg. Lično sam ga merio i vaga je pokazala 72 dok je rep i dalje bio na zemlji. Da ga ne bismo mučili, brzo smo ga vratili u vodu jer je bitnije da ostane živ nego da znamo koliko je tačno težak - objavio je Adžić.

Adžić je opisao i kako je som uhvaćen.

- Som je uhvaćen dvodelnim štapom ProSpeed, kineskom mašinicom verovatno istog brenda, najlon 0.40 i šaranskom udicom za koju se deda Micko seća da je koštala 5 dinara po komadu. Mamac, kukuruz namenjen šaranu. Pomogli su mu ribolovci koji su pecali blizu njega, a borba sa njim je trajala oko sat vremena - piše on.

foto: Printscreen/Facebook

Poručuje da je bitnije držanje ribolovca i vraćanju ulova nego vest o dužini i težini soma.

- Pored deda Micka imamo sve više ribolovaca koji ovakav ulov ne bi nikada zadržali, a ribu pretvorili u šnicle, čak i bez obzira na lovostaj. Na kraju, deda Micko, hvala ti na svemu i bravo - poručuje Adžić.

(Kurir.rs)