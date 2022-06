SUBOTICA: DAN SECESIJE UZ VEGENŠTAJNOVE ORGULJE, PREDAVANJA I IZLOŽBE

Raskošna paleta boja, zaobljene linije, motivi biljaka i cvetova, samo su delić umetničkog pravca secesije koji krasi više od 100 građevina u Subotici. Bilo da šetate centrom grada ili Palićem, imate osećaj kao da se ste u galeriji na otvorenom. Danas se obeležava Svetski dan secesije, a kako je ovo poseban dan za Suboticu, u gradskim ustanovama je pripremljen bogat program predavanja i koncerata na temu ovog umetničkog pravca. U razgovoru sa Milankom Kostić, članom Gradskog veća za obrazovanje i kulturu, saznali smo zanimljive detalje vezane za ovaj umetnički pravac, kao i za sam program povodom obeležavanja Dana secesije u Subotici.

“Secesijska baština za nas Subotičane ima zaista veliki značaj. Naš grad je između ostalog poznat po građevinama u stilu secesije koji krase zaista veliki deo samog centra ali i okoline. Podaci govore da oko 100 objekata u Subotici imamo izgrađenih u stilu secesije. Od toga, negde oko 40 objekata se nalazi u užem centru grada, a u širem okruženju, 60 prelepih građevina i svaka od njih je neponovljiva i jedinstvena i upravo ovi objekti i građevine, predstavljaju pravo kulturno bogatstvo za sve nas. Gradska kuća, Rajhlova palata, subotička Sinagoga, svakako su najpoznatiji secesijski objekti u Subotici. Ove građevine oduševljavaju sve one koji posete naš grad, ali one su i doprinele da Subotica nosi epitet „Grad secesije”. Takođe, sve ove građevine izgrađene u stilu secesije, pomogle su i omogućile Subotici da se nađe među značajnim secesijskim gradovima u Evropi. Građevine posetiocima omogućavaju da se osećaju kao da su u muzeju na otvorenom. Dakle to su zaista raskošni objekti, objekti puni ukrasa, puni raznih kombinacija boja i to je zapravo i karakteristika secesijskog stila. Prava atrakcija od secesijskih zdanja u našem gradu jeste i subotička Sinagoga, koja nije samo sakralni hram. Ona je jedan od najlepših dragulja Subotice. Naravno da secesijskih objekata imamo i na Paliću i to su Vodotoranj, zatim Ženski štrand, Muzički paviljon, Velika terasa. Dakle, Subotica zaista ima mnogo prelepih objekata izgrađenih u ovom stilu”, izjavila je Milanka Kostić, član Gradskog veća za obrazovanje i kulturu.

1 / 3 Foto: Subotica živi

Povodom obeležavanja Dana secesije u Subotici, sugrađane kao i sve posetioce očekuje poseban program, pripremljen isključivo za ovaj dan. Kroz predavanja u gradskim ustanovama prisetićemo se samih začetaka ovog umetničkog pravca, a očekuju nas i koncerti.

“Subotičke ustanove kulture pripremile su zaista bogat i zanimljiv programski sadržaj povodom obeležavanja svetskog dana secesije. Naime, u našim gradskim ustanovama biće održana predavanja, izložbe, koncerti i jedan od zanimljivijih programa jeste i program pod nazivom „Šetnja kroz secesiju Subotice” koji zajednički organizuje Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Gradski muzej i Savremena galerija, a koji podrazumeva stručno vođenje i obilazak poznatijih secesijskih zdanja u našem gradu. Takođe, u subotičkoj Sinagogi posetioce danas očekuje „Noć secesije” u okviru koje će biti održana zanimljiva predavanja, koncerti ali i zanimljiv muzički program pod nazivom „Noć orgulja” i mi se nadamo da će večeras svi uživati”, izjavila je Milanka Kostić, član Gradskog veća za obrazovanje i kulturu.

