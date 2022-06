SAVIĆI ZA TREN OKA OSTALI BEZ KROVA NAD GLAVOM: Puklo je, a onda je i plamen buknuo! Vatra gutala sve pred sobom (FOTO)

Nevreme koje prethodnih dana nije zaobišlo ni opštinu Topola osim štete na putnoj infrastrukturi, napravilo je i probleme na elektro mreži što je izazvalo veliki požar u porodičnoj kući Savića iz sela Zagorica.

Naime, prema rečima domaćina kuće Nenada Savića do požara je došlo usled jakog strujnog napona a sve je počelo u vreme grmljavine i kiše praćene jakim vetrom.

"Oko šest popodne počelo je da grmi i seva, duvao je vetar krenula je i kiša. Ja sam bio u štali i hranio stoku, a kada sam došao u kuću čuo sam neko pucanje kao kada ispaljuju protivgradne rakete. Ubrzo zatim, puklo je u strujomeru i buknuo je plamen koji je brzo zahvatio nameštaj i lamperiju koja se nalazila duž hodnika. Pobegli smo napolje, a vatra je počela da guta sve pred sobom. Dok su vatrogasci stigli vatra se dosta proširila. Pokušao sam da prekinem kabal od struje i da tako sprečim ovu muku koja nas je snašla ali nisam uspeo, vatrena stihija je nemilosrdna", rekao je za RINU Nenad.

foto: RINA

On ističe da je materijalna šteta velika iako se posledice požara još sabiraju. Kako kaže, tek kada se sve iznese i počne sa novim radovima znaće se tačno koliko je zapravo oštećeno.

"Sobe su nagorele do pola, stvari koje su bile uništene su, to nije više za nikakvu upotrebu. Imali smo tu letnju kuhinju, prostor gde smo bili stalno i svakoga dana, potpuno opremljeno, podrum, spavaća soba, dnevni boravak. Brzom intervencijom vatrogasaca dalje posledice su sprečene jer bi se vatra proširila i sagorela bi cela kuća do temelja, ovako su nam ostali crni spaljeni zidovi pa da sada krenemo sve iz početka. Mislim da je šteta preko 7.000 evra ali ko zna, dok sve iznesemo i uradimo iznova možda će koštati i više", kaže ovaj očajni domaćin kome je vatra za par minuta odnela sve što je godinama gradio.

(Kurir.rs/RINA)