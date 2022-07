AKADEMIK IVAN JEVTIĆ DOBITNIK BELOVODSKE ROZETE: Programski savet ugledne kulturne manifestacije doneo odluku o laureatu (FOTO)

Na sednici Programskog saveta tradicionalne kulturne manifestacije "Belovodska rozeta" kojoj je predsedavala gradonačelnica Jasmina Palurović jednoglasno je odlučeno da ovogodišnji dobitnik ove prestižne nagrade bude kompozitor Ivan Jevtić, član Srpske akademije nauka i umetnosti.

"Belovodska rozeta", 46. po redu, održaće se od 18. do 24. jula u slavu retkog belovodskog peščara, a centralni događaj i uručivanje nagrade je 22. jula u 21 sat u amfiteatru u Beloj Vodi. Od 18. do 24. jula održaće se Vajarska kolonija "Belovodski peščar" i Mozaičarska kolonija "Mladen Sibinović". Raznovrstan umetnički program planiran je od 22. do 24. jula.

Nagrada "Belovodska rozeta" se dodeljuje istaknutim ličnostima koje su doprinele razvoju srpske kulture i umetnosti i očuvanju istorijskih i duhovnih vrednosti, a ustanovljena je 1989. godine. Do sada "Cvetom u kamenu" nagrađeno je ukupno 30 izuzetnih stvaralaca. Prvi dobitnik nagrade Belovodska rozeta bila je Desanka Maksimović, zatim Matija Bećković, Emir Kusturica, Vladeta Jerotić, mitropolit Amfilohije, Petar Handke, Milorad Pavić, Dušan Kovačević i druge istaknute ličnosti.

Ivan Jevtić je rođen u Beogradu 29. aprila 1947. godine. Završio je osnovne studije kompozicije 1971. godine i magistarske 1973. u klasi Stanojla Rajičića na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Usavršavao se na Konzervatorijumu u Parizu 1973. godine, a u klasi kompozitora i profesora Olivijea Mesijana, na studijama klavira Ecole Normale de musique "Alfred Cortot" u klasi Dušana Tadića gde je diplomirao 1975. godine i na Visokoj školi za muziku u Beču u klasi kompozitora i profesora Alfreda Ula.

Za člana vanrednog sastava Srpske akademije nauka i umetnosti je izabran 30. oktobra 2003. godine, za dopisnog člana 2. juna 2005, a za redovnog 1. novembra 2012. godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Njegova dela publikuju jedan švajcarski i tri francuska muzička izdavača (objavljeno je 65 partitura), zapisi njegovih kompozicija su objavljeni u sedam zemalja. Autorske koncerte je imao u Beču 1978, Parizu 1979, 1993. i 2003. i u Beogradu 1991, 1993, 1996, 2003. i 2013. Dela su mu izvođena na festivalima, međunarodnim takmičenjima, kao i na redovnom koncertnom repertoaru.

1 / 4 Foto: Kurir.rs/Ž.M.

Koncerte je posvetio brojnim instrumentima: klaviru (tri dela - 1971, 1985, 1991), trubi (dva dela - 1973, 1986), pikolo trubi (1985, 1991), horni (1993, 1994), tubi (1992), flauti (sa klavirom i gudačkim orkestrom 1975, drugi 1999), violi (1984), violončelu (1982, 1995) i violini (1986). Divertimento za dva violončela i gudače je komponovao 1997. godine i premijerno izveo u Brazilu 14. septembra 1999, posvećen Konzervatorijumu Državnog univerziteta u Pelotastu. Beogradska premijera je održana 2000. godine na otvaranju devete Tribine kompozitora.

Organizatori "Belovodske rozete" su Kulturni centar Kruševac i Mesna zajednica Bela Voda, a pokrovitelj Grad Kruševac.

(Kurir.rs/Ž.Milenković)