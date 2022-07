Otvoren 29. Festival evropskog filma Palić

Na prepunoj Letnjoj pozornici sinoć je svečano otvoren 29. Festival evropskog filma na Paliću. Dobrodošlicu u svet sedme umetnosti, koja 29. put u Suboticu donosi filmski duh Evrope, filmskim stvaraocima i gostima poželeo je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. On je, tom prilikom, istakao da mu je izuzetna čast da pozdravi prisutne u ime Grada Subotice, kome je ovaj festival jedna posebna dragocenost i radost.

“Večeras otvaramo njegovo 29. izdanje ali se nalazimo i tačno tri decenije od njegovih početaka, kada je 1992. godine, prostor stare Letnje pozornice na Paliću prvi put postao svetilište filma. U najtežem vremenu kulturni pregaoci su se okupili i pokrenuli festival nade u umetnost i u bolje sutra. Večeras, za taj hrabar i vizionarski čin, upućujem posebnu zahvalnost tadašnjem direktoru Otvorenog univerziteta u Subotici Blažu Peroviću i direktoru festivala gospodinu Radoslavu Zelenoviću”, naglasio je Stevan Bakić.

Tokom trideset godina, podsetio je Bakić, posvećeni organizatori samo jednom nisu uspeli da se izbore sa nedaćama i održe festival. Zato ćemo njegovo jubilarno trideseto izdanje slaviti sledeće godine.

“Danas ponovo umetnost prkosi sveopštoj nesigurnosti, kako je to još činila i 2020. i 1999. Godine. Otvaramo ovu smotru filma uvereni da će „Lepota spasiti svet“, kako je govorio besmrtni Dostojevski. Čestitamo našem akademiku, piscu, scenaristi i reditelju Dušanu Kovačeviću na nagradi „Aleksandar Lifka“ za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Publika ga je davno nagradila za poznavanje duha srpskog naroda i njegovo jedinstveno umetničko sagledavanje svega što taj duh sadrži. Igor Galo dobio je Lifkinu nagradu za regionalni doprinos filmskoj umetnosti. Čestitamo i njemu, sećajući se uloga koje je tumačio u mnogim filmova uz koje smo odrastali i koji ostaju klasici ovih prostora. Upućujemo čestitke i dobitniku nagrade u kategoriji inostranih stvaralaca – Mišelu Azanavisijusu”, istakao je Bakić.

On se u ime grada Subotice zahvalio Ministarstvu kulture, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, evropskom programu „Kreativna Evropa medija“ i svima koji daju svoj doprinos da Palić u festivalskim danima zaista postane centar evropskog filma.

“Žiriju želimo srećan rad, a svima prijatno veče i uživanje u glavnom festivalskom programu”, rekao je Bakić.

Na otvaranju Festivala nagradu “Aleksandar Lifka” laureatu Dušanu Kovačeviću uručila je počasna predsednica Saveta Međunarodnog filmskog festivala Palić, naša proslavljena glumica, Mira Banjac.

“Za mene je ovo jedan izuzetan i značajan trenutak. Srela su se dvojica ljudi i prepoznala u ovoj lepoj umetnosti, dve jake i značajne biografije Lifka, koji je zaštitni znak i simbol ovog festivala, Lifka to ste svi vi koji ste ovde, i Dušan Kovačević, naš veliki dramski i filmski pisac, književnik, filmski reditelj, koji je potpisao naše najkultnije filmove koji su davno prešli granicu. Duško Kovačević je akademik, značajan književnik. On je jedan miran i tih čovek. Da biste ga dobro čuli morate mu se približiti ako on to dozvoli i onda ga svi čujemo, sem onih koji su se malo udaljili. U ovom mom životnom zalasku, život me je počastio da mogu Dušanu Kovačeviću da uručim ovu značajnu i veliku nagradu, da mu zahvalim za sve ono što nam je ostavio i za sve ono što će tek doći, naravno sve to uz dobro zdravlje, jer samo iz dobrog zdravlja dolaze velike i dobre stvari”, rekla je Mira Banjac.

Dušan Kovačević je podsetio na početke njegovog poznanstva sa Mirom Banjac i naglasio da je Mira Banjac najkompletnija glumica u istoriji srpske glume.

Foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

“Kad to kažem mislim na silne velike uloge u ozbiljnim, velikim televizijskim serijama, mislim na filmove koji su i danas granica i međa velike klasične umetnosti i, naravno, u pozorištu. Obeležila je istoriju Ateljea 212 i Novosadskog pozorišta. Meni je izuzetno zadovoljstvo da ovo mogu da pričam pred njom. Zahvalio bih se i Radoslavu Zelenoviću što je 1992. godine imao strpljenja, živaca i vere da je moguće ovo napraviti i sada bih rekao da Festival može da počne”, rekao je Dušan Kovačević.

Igoru Galu nagrada će biti uručena večeras, drugog festivalskog dana, na Letnjoj pozornici dok će ovu prestižnu nagradu francuskom reditelju Mišelu Azanavizijusu biti uručena na završnoj festivalskoj večeri.

Ovogodišnje festivalsko izdanje, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica, održava se na više lokacija, među kojima su jedinstvena Letnja pozornica na Paliću, kao i bioskopi Eurocinema, Abazija i Lifka. Tokom predfestivalskog programa i centralnog dela manifestacije publici će biti predstavljeno više od 130 filmova iz svih krajeva Evrope, u 15 različitih selekcija i programskih celina.

Pored bogatog filmskog programa, publika će moći da uživa u brojnim dinamičnim pratećim sadržajima – koncertima, izložbama, promocijama, radionicama i stručnim predavanjima.

