NEMA VIŠE GVOZDENA: Rajskа dolinа ostala bez gavrana koji govori

"Živko domaćine" odjekivalo je gotovo četiri decenije "Rajskom dolinom" koju je godinama u svom selu, Lipnici kod Loznice, stvarao Živko Panić. Tako je svoga spasioca dozivao Gvozden, gavran koji govori, i koji je bio prava atrakcija na imanju od skoro dva hektara sa više od hiljadu biljnih vrsta prikupljenih sa svih strana sveta, ali više neće.

- Nažalost, tačno je, od nedavno nema više moga Gvozdena i mnogo mi nedostaje. Više od 40 godina je bio kod mene, svaki dan sam bio sa njim, dozivao me, svi su ga znali po njegovom poviku "Živko domaćine". Kao ptića povređenih krila našao sam ga u njivi i doneo kući. Nije ga bilo lako hraniti tako malog, ali se pokazao kao žilav, jak pa sam ga nazvao Gvozden. Posle dve godine je progovorio i počeo da me zove "Živko domaćine". Ispostavilo se da je slušao poštara kako me doziva s kapije, upamtio te reči i počeo da me zive. U početku bih na povik izlazio iz kuće misleći da je neko došao, a onda sam shvatio da govori moj Gvozden – priča tužno Panić koji veli da nije ni znao koliko mu Gvozden znači dok nije ostao bez njega.

foto: Kurir/T.I.

Kaže da je gavran ostario, oslepeo, pa ga je on hranio i to je trajalo nekih godinu dana dok jednoga jutra Gvozden nije zauvek otišao. Panić kaže da je Gvozden bio vrlo pametan, glas “ž” je izgovarao bolje od mnogih ljudi i bio je pristojan. Pokušavali su neki da ga nauče psovkama, ali to nije hteo da ponovi.

Osim "Živko, domaćine", kada bio bio raspoložen Gvozden je govorio i "Mićo, baćo" i "Hoćeš vode".

foto: Kurir/T.I.

- Džaba sve ove silne biljke, Gvozden je bio glavna atrakcija, posebno za decu. Mnogi su dolazili da vide i čuju njega, a onda ostalo, on je bio najinteresantniji. Poživeo je 287 ptičjih godina, jedna naša je sedam njihovih, ali bih voleo da je mogao još neku. Imao je ljudski glas, kao da je bio pola čovek-pola ptica. Sahranio sam ga u bašti, među cvećem. Nema takve ptice kao što je bio moj Gvozden – kaže Panić čija dolina nije ista bez gavrana koji govori.

foto: Kurir/T.I.

Brojni posetioci "Rajske doline" najviše su prepričavali susret sa Gvozdenom, a posebno oni koji su imali priliku da vide čuju kad gavran jasno kaže “Živko, domaćine”, pa to, kad mu domaćin zatraži, ponovi glasnije. Panić je pre u šali govorio da su gavrani dugovečni pa će njegovo ime, zahvaljujući Gvozdenu, još dugo biti pominjano, ali je ispalo drugačije. "Rajska dolina" ostala je lepa, ali njome više neće odjekivati Gvozdenov zov - "Živko domaćine".

Kurir.rs/T.I.