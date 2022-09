U ŠKOLI JA SAM IM DRUGA MAMA: Evo zbog čega generacije vranjsskih đaka zauvek pamte svoju učiteljicu Slavicu!

Svaki njen susret sa novom generacijom je poseban kao i rastanak sa prethodnom. Evo šta je priredila novoj greneraciji đaka i kako se rastala sa prethodnom. Osmu generaciju đaka prvaka učiteljica OŠ "Dositej Obradović" u Vranju Slavica Kostić (54) i ove godine dočekuje na poseban način.

"U prosveti radim 28 godina i to sve u OŠ "Dositej Obradović" koju su pohađali moji roditelji, naravno i ja, moja ćerka i dva sina", započinje priču naša sagovornica.

Kreativna i uvek inovativna u prihvatanju najmlađih školaraca učiteljica Slavica svakoj novoj generaciji priredi nešto posebno i drugačije. Prvi susret đaka i učitelja i prvi dan škole pamti svako dete i treba da ostane u najlepšem sećanju, ističe ona. I ove godine za doček đaka prvaka pripremila je puno iznenađenja.

foto: Privatna Arhiva

" Biće tu animacija, aplikacija, tu su šareni papiri na kojima će oni da crtaju i naravno upakovan poklon iznenađenja, svakom đaku prvaku ponaosob. Sve pripremim za animaciju, iseckam delove, a oni onda sklapaju delove i prave nešto. Razne figure su u pitanju. Crtaju na papirima u boji i to postavljamo na pano. Važna i svima draga uspomena na prvi dan u školi", objašnjava učiteljica Slavica. Poklone priređuje sama i dok ih deca ushićeno polako otvaraju roditelji se povlače iz učionice. Učiteljica Slavica ima i poruku za đake prvake i njihove roditelje.

"To je jedan od lepših perioda u životu. Roditeljima koji prvi put šalju prvaka u školu poručila bih da im maksimalno posvete pažnju, da razgovaraju. Uvek da ih pitaju šta ima novo u školi, da sa njima u tom početnom periodu odrade ponešto, da im pomognu oko domaćih zadataka, da im čitaju zadatke dok prvaci nauče da čitaju, da budu uz njih da se zajedno potrudimo da što pre steknu radnu naviku. Stalna komunikacija sa mnom je itekako potrebna. Nikad ne određujem roditeljima termin kada mogu da me pozovu. Roditeljima u svim mojim generacijama, a bilo ih je sedam, kažem "možete da me zovete kad god imate problem, ne treba da čekate, jer problem ne može da čeka". Naši roditeljski sastanci su toliko otvoreni i mi smo za četiri godine, kao jedna porodica. Ono o čemu razgovaramo tu i ostaje, u našoj učionici. Da li je neko bio nestašan, nešto loše uradio, to ostaje između nas. To ja gradim od prvog dana, i uspela sam u tome da to bude tako ", objašnjava učiteljica Slavica.

Ona otkriva da se neretko dešavalo da je prvaci oslove i sa "mama".

"Dešavalo se i to. Za to vreme dok su u školi ja sam im druga mama. To su emotivni trenuci i ne zaboravljaju se", navodi Slavica i dodaje: "Uloga učitelja u odrastanju deteta i školovanju ima posebno značenje, zbog čega je i važno uspostaviti odnos poverenja između učitelja i đaka. Iskustvo je pokazalo da je taj period najvažnija osnova i podrška za budućnost deteta i njegovo obrazovanje".

foto: Privatna Arhiva

Poziv učitelja je neprikosnoven za svako društvo i jedno je od najstarijih zanimanja. Učitelj prenosi znanje, ali i vaspitava dete, podseća ona. "Pre svega učitelj treba da voli svoj posao da voli decu, da volite svoje učenike i naravno ljubav će biti uvek uzvraćena. Deca to najbolje prepoznaju, kod dece nema glume, ne možemo da glumimo . Deca tačno vide da li imaju ljubav, ili je nemaju", ističe učiteljica Slavica Kostić i objašnjava da li je stroga.

"Mislim da nisam stroga , a ako nekada budu nestašni, umem na neki pristupačan, lep način da pokažem da treba da budu mirni, tihi i nisam stroga. Autoritet mora da postoji i važno je kako ga gradite u odnosu sa decom ".

Kraj četvorogodišnjeg školovanja prethodne generacije đaka koje je izvela učiteljica Slavica, bio je poseban sa lepim iznenađenjima."Imali smo proslavu male mature. Obišli smo sa učenicima "Mišić" zoo-vrt, koji se nalazi nadomak Vranja, tako da su i roditelji insistirali da na proslavi mature imaju jedan sto u bašti restorana, da se i roditelji međusobno druže. To mi je jako prijatno bilo, da sam uspela da i njih zbližim na neki način, a deca već i jesu jako složna.

Drago mi je što su u stvari sve moje generacije jako složne i nadalje. Oni se druže i od petog do osmog razreda, druže se i u srednjoj školi, druže se i kasnije i posle srednje škole. Malu maturu proslavili smo u restoranu uz jednu posebnu tortu u obliku knjige, na kojoj su sva njihova imena uz moju poruku. Tako svakoj generaciji na rastanku priredim jedno iznenađenje. Uz buket cveća i oni meni prirede iznenađenje jer su zadovoljni, radosni i srećni, to je obostrano zadovoljstvo i ljubav", naglašava ova učiteljica.

foto: Privatna Arhiva

Dodaje da je velika čast kada roditelji i svoje drugo dete upisuju kod istog učitelja, što je i sama doživela.

"Posebno sam srećna zbog toga što je đak generacije OŠ "Dositej Obradović", školske 2021-2022. učenica kojoj sam bila učiteljica od prvog do četvrtog razreda, i zbog mog najmlađeg sina koji je proglašen sportistom generacije u našoj školi", otkriva učiteljica Slavica.

Svim prvacima njihovim roditeljima i svojim kolegama učiteljica Slavica Kostić iz Vranja koja sa decom radi od 6. septembra 1994. čestita početak školske godine i želi puno uspeha u njoj, opisujući kako izgleda i zašto je važan prvi školski dan, posebno za prvake. Evo zašto je poseban polazak u prvi razred osnovne škole i kako se osećaju oni koji će prvi put sesti u školske lupe."Puno je pozitivnih emocija 1. septembra za svakoga i za decu i za roditelje i za mene kao učitelja.

Radost, ushićenje i ponos, još jedna generacija đaka prvaka započinje svoje školovanje. Važan period u odrastanju i njihovom životu i velika odgovornost nas odraslih da ih pripremimo za taj put", zaključuje učiteljica Slavica Kostić.

Kurir.rs/T.S.