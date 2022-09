VUČEVIĆ: Narod voli snažne lidere, a ne prazne ljušture koje formulišu kao institucije!

- Ljudi vole snažne lidere, a ne prazne ljušture koje formulišu kao institucije. Naravno da institucije postoje i treba da postoje. Ljudi čine institucije - zaključio je Vučević.

Treba razmišljati šta će biti u narednih pet, deset godina

- Ja ne znam kako će Evropa da izgura. Strateški je bilo i možda najvažnije što smo završili Balkanski tok, Turski tok. To je fantastičan projekat koji nas čuva što se tiče snabdevanja prirodnim gasom. A druga stvar je što je predsednik dobio onu povlašćenu cenu gasa koju Srbija koristi. Dalje nas čeka izazov za dobijanje nafte, od 1. novembra- istakao je Vučević.

Zemlje Kvinte smatraju da Kurti sprovodi legalne akcije

Prvi čovek Novog Sada istakao je da bi bilo idealno da smo svi ujedinjeni oko pitanja Kosova, ali da to u parlamentu nije tako.- Zemlje Kvinte smatraju da Kurti sprovodi legalne akcije, da ta policija kontroliše celu teritoriju. Za nas je to uvek provokacija. Bilo bi idealno da smo svi ujedinjeni oko KiM. Jedni bi da ih priznamo, a drugi da sa decom idemo na Prizren, ali ne sa njihovom decom.

Mi moramo da razmišljamo pragmatično, da postignemo što bolje odnose sa Turskom

- Vučić je do sada stvorio najbolje odnose sa Mađarskom, što je za nas bilo važno, mi Tursku vidimo kao veliku silu, koja ima snažan uticaj na dešavanja u državama oko nas i u nekim delovima naše države, govorim o Raškoj, na uticaj na bošnjačku zajednicu, KiM, BiH, Albaniju. Sve do Libije vidite Tursku kao igrača. Mi smo do pre par godina imali robnu razmenu sa Turksom ispod milijardu evra, sada smo na dve. Dvojica predsednika su napravili načelni politički dogovor da u nekom kratkom roku ova cifre ide do pet milijardi evra. Ukinut je vizni režim, Turci su nam u prvih pet zemalja u broju poseta turista. Možemo otvoriti i novo poglavlje, bolje opremanje i naoružavanje Vojske Srbije. Vidimo šta se dešava na ukrajinskom frontu. Mi moramo da razmišljamo pragmatično, da postignemo što bolje odnose sa Turskom. Čekaju nas izbori 2. oktobra u Bosni i Hercegovini, dodatno izazovno, ko će biti predstavnici sva tri naroda i da li ćemo dobiti predstavnike sva tri naroda. Siguran sam da je i jedna od tema predsednika Vučića i Erdogana bila i BiH- istakao je Vučević.