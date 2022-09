VIDIKOVAC LOKVA MEĐU NAJATRAKTIVNIJIM LOKACIJAMA: Nestvarna prirodna lepota višestruko povećala cene zemljišta u okolini Ljubovije

Кada je Bog delio prirodna bogatstva, po svoj prilici njaviše se zadržao u Zapadnoj Srbiji jer ne mogu da se izboroje svi fascinantni vidikovci na njenoj teritoriji. Jedan od onih najlepših smestio se nedaleko od Ljubivije, nazvan vidikovac Lokva, sa kog puca neverovatan pogled na koju god stranu da se okrenete.

Sa južne strane vidi se kanjon Drine, dok sa severa vidi se Specijalni rezervat prirode Trešnjica. Jedna je od najatraktivnijih tački ne samo za lokalno stanovništvo, već i za veliki broj turista koji svake godine posećuju ovo mesto.

- Ovo je atraktivna destinacija za posetioce koji stižu iz svih delova sveta. U samom specijalnom rezervatu žive retke biljne i životinjske vrste kao što su beloglavi supovi gde smo uspeli da orhanizujemo i njihovu ishranu u zimskom periodu. Кada je država zaštitila celo ovo područje mi smo imali samo četiri jedinke ove vrste, sada smo dospeli do brojke od 40 supova koji su poznati i korisni kao čistači prirode jer jede uginule životinje, kaže za RINU Milisav Vićentić.

foto: Rina

Sa vidikovca Lokve vide se brdo i selo Zabrđe Boškovac, a sa leve strane je selo Grčić. Mnogi koji su tražili mesto pod nebom za svoj odmor, pronašli su ga upravo ovde, i potražnja za parcelama skočila je višestruko.

- Dosta toga je urađeno kako bi se naselio ovaj kraj. Pored vidikovca koji je izgrađen, radi se na infrastrukturi, kako pristupni putevi tako i ostalim segmentima. To je dovelo da se masovno grade porodične vikendice, koje ljudima služe kao mesto za predah. Dodatan plus svakako je i to što je od prestonice udaljeno nepunih tri sata vožnje. Samim tim cene zemljišta su ne značajno porasle, ističe Vićentić.

Ministarstvo turizma i telekomunikaciji dalo je podršku izgradnji panoramskog vidikovca Lokva, kako bi oživeo zaboravljeni predeo.

- Sa obrzirom da smo dobili nov lokalitet u našoj opštini, žitelji ovog mesta dobili su prostor da se bave ugostiteljstvom po čemu smo i poznati, ali takođe u planu je u gradnja restorana u saradnji sa resornim ministarstvom, zaključio je Vićentić.

Kurir.rs/RINA