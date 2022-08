E, TU SU SE ZAJ****LI! Srbin ispričao kako je doakao promoterki koja je došla u selo pa na prevaru uvalila babi masažer za 100.000

BEOGRAD - S početka avgusta Srbiju je obišla priča o baka Nadeždi koja ima 86 godina i na penziju od 17.000 dinara čak 106.670 dinara duga?!

Priču je medijima ispričala njena unuka Ana koja tvrdi sledeće:

Baka Nadežda ima 86 godina, penziju od 17.000 dinara i račun na 106.670 dinara za naddušek-prostirku i jastuk "sa magnetima". Ima i 24 rate od po 4.444,58 dinara koje joj se skidaju od penzije.

Samo nema svoj primerak kupoprodajnog ugovora, niti mogućnost da od ove kupovine odustane. Od penzije, ispričala je tada njena unuka, baka jedva plaća lekove, račune i hranu, može se pročitati na sajtu NOPS-a, Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- Ne znam ni kako je trgovac uopšte sklopio ugovor sa njom - pošto ona primerak nije dobila. A ne znam ni odakle trgovcu bakin JMBG, pošto kod nje ne stoji nijedan dokument, svi su kod mene, u mojoj kući. I lična karta, i zdravstvena knjižica, i sva bakina zdravstvena dokumentacija. Nisam ni znala ko je prodavac, dok nisam dobila informaciju od PIO fonda, kazala je tada za N1 unuka Ana D, koja živi u selu kraj Zaječara.

- Otišla sam na odmor, nisam bila tu, i trgovac je došao kod bake i prodao joj magnetni naddušek i jastuk. To je bilo u periodu između 4. i 9. jula, a baka ne može da se seti kada tačno. Ja, inače, živim u susednom selu i baku redovno obilazim. Ona je, rekla mi je, potpisala ugovor, a da ni sama ne zna zašto. Lepo je pričao sa njom, kaže mi, misleći na trgovca. Ali mu nije dala nikakav dokument, čak ni stari ček od penzije“, kaže Ana čudeći se kako je trgovac došao do bakinog jedinstvenog matičnog broja, koji mu je neophodan za ovakvu vrstu ugovora.

Priča je potom završila na Redditu gde je izazvala brojne komentare ali i iznedrila anegdotu o slučaju iz drugog srpskog sela koji izuzetno podseća na ovaj baka Nadeždin.

- Došli babi tako u selu da prodaju masažer od 5-6k za 100k. Sredila je promoterka na brzinu, "ovo-ono, kvalitetno, potpišite ovde, dajte karticu banke, mi ćemo to da rešimo, skinuto vam je 8k, to je to, hvala, prijatno..., ispričao je jedan od korisnika Reddita i nastavio:

- Baba sad misli uzela masažer za 8k, nije joj trebao,al hajde kad je već akcija što da ne... Dođe sutra stric i vidi masažer. "Što si uzela?" - "pa bilo na akciju". I tu stric u fazonu, j*** ga zajebali je za 2-3k, al nek se masira sad koliko hoće. Samo onako iz radoznalosti je pita za fakturu. Da mu ona fakturu kad ono, ima šta da vidi - 8k je rata za jedan mesec, od 12?!

Šta će da radi, pozove prijatelja inspektora nekog tako za firme i kaže mu: "Nađi mi ovaj PIB, broj telefona...

Zove on firmu i javlja se neko tamo. "Dobar dan, pre neki dan bila vaša promoterka tu i tu, prodala mojoj majci masažer, nama se sviđa, ako bismo mogli da kupimo još jedan od nje...

- Naravno gospodine, šaljemo vam broj odmah. E tu se za*e*ali. Zove on sad i ovu.

- Pa kog ćeš ti da kradeš ovde, vas nije sramota da prevarite bre babu senilnu za 100k, od penzije da još skidaju, stoke jedne, našao sam ti telefon, ću nađem i gde živiš, da rešiš ovo kako znaš i umeš što pre itd itd."

I ova se us*ala naravno, rešili smo problem do 2 po podne. Poslali ovo nazad, pare vraćene posle nekog vremena na račun i tako. Što je najgore još će ona da kaže preko telefona: "Je*i ga, vi ste provalili, nema problema rešićemo sve, bez tenzije, mi probamo pa ako uspemo-uspemo", ispričao je zgranuto za nauk svima da paze koga primaju u kuću.

Ubrzo se ispostavilo da nijedna od ove dve bake nije jedina...

- I mojoj baki su prodali taj masažer za 30-ak hiljada, došli i predstavili joj se kao doktori a ona im poverovala. Vi ste bar uspeli da vratite, moja baka isplatila sve ali bar je naučila lekciju pa im sad spušta slušalicu.

