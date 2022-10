SELO JE STUB OPSTANKA! Na Miholjskim susretima u Lešnici od degustacije suhomesnatih i slatkih specijaliteta, do bogatog programa

Manifestacija "Miholjski susreti sela" održana je u Lešnici, a pripremili su je Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) i MZ Lešnica uz podršku Grada Loznice i Ministarstva za brigu o selu.

Ovo je drugi put uzastopno da je ta varošica domaćin ove manifestacije, a ko je došao nije se pokajao, uživao je u bogatom programu, besplatnoj degustaciji suhomesnatih i slatkih proizvoda brojnih ovdašnjih preduzetnika, gulašu, pečenoj prasetini i sunčanom danu miholjskog leta.

foto: Kurir/T.I.

U Lešnici su posetioci mogli da obiđu etno-bazar sa brojnim izlagačima, prate kulinarsko takmičenje ‘"Lešnički kotlić’’, posete izložbu ‘’Znamenite žene Loznice’’ Centra za kulturu ’’Vuk Karadžić’’, gledaju sportske turnire u stonom-tenisu i šahu, posete humanitarnu prodaju dečjih radova vrtića ’’Zvončić’’, pogledaju nastupe kulturno-umetničkih društava iz Loznice, Lipničkog Šora, Jadranske Lešnice i Donjeg Dobrića, vide stendap komičara Đuru Palicu i uživaju u svirci Tropiko benda. Susrete je u ime grada otvorila narodna poslanica Dragana Lukić koja je kazala da je ova manifestacija ‘’svetkovina u čast njegovog veličanstva sela’’.

- Cilj ovakvih događaja jeste afirmacija sela, promocija naše kulture i običaja. Revitalizacija sela u Srbiji svakako jeste jedan od prioriteta države i upravo su ovakvi susreti način da promovišemo život i rad na selu koje je stub opstanka našeg naroda. Prvi put u istoriji savremene Srbije u oktobru 2020. formirano je Ministarstvo za brigu o selu. Loznica godinama ulaže u sela sa ciljem da izjednači status života čoveka na selu sa onim u gradu – kazala je ona dok se Snežana Perić, direktorka TOGL, zahvalila resornom ministarstvu na pokretanju ove manifestacija koja je veliki podstrek svim selima širom Srbije.

1 / 7 Foto: Kurir/T.I.

Sigurna sam da je ovo ako ne najuspešnija jedna od najuspešnijih manifestacija u Srbiji, ocenila je ona. ‘’Lešnički kotlić’’ okupio je tridesetak ekipa koje su se nadmetale u kuvanju, a bilo je bar pet puta više onih koji su najpre posmatrali da bi kasnije degustirali gulaš i brzo praznili tanjire. Na kraju je žiri odlučio da je najbolji gulaš spremila ekipa u kojoj su Zoran i Zora Tišmanović kao i Dragana Petrešević iz Novog Sela.

- Trudili smo se maksimalno da skuvamo kvalitetan gulaš. U njemu su dve vrste mesa, srnetina i junetina, tu je crni i beli luk, šargarepa crvena i bela, celer i to se uz ostale sastojke krčkalo dva sata možda i malo jače, da meso omekani. Na kraju smo, posle zaprške dodali i belo vino i to je to. Poslužili smo goste i vidimo da su zadovoljni. Ovde svi dobro kuvaju i videćemo šta će reći žiri - kazao je Zoran dok još nije znao da će pobednički pehar odneti kući.

Jedna od zvezda današnjih susreta bio je Miladin – duh iz bureta. Retko ko je odoleo da se ne fotografiše sa njim, od dece do sedih glava.

- Gde god se pojavim svi prilaze, pitaju pa kako to lebdim i hoćeš li nešto da popiješ. Danas ću da lebdim dva sata, a najviše to činim četiri. Nedavno sam iz bureta izašao na četiri sata i posle su me pet dana bolela leđa – kaže uz osmeh između dva poziranja duh Miladin.

foto: Kurir/T.I.

Najlepši detalj manifestacije bila je ‘’Parada budućnosti’’ u kojoj su učestvovale majke sa malom decom predškolskog i školskog uzrasta, noseći balone i široke osmehe. Susreti su okončani odličnim nastupom Tropiko benda koji je oduševio publiku. ’’Miholjski susreti sela’’ su manifestacija koju podržava Ministarstvo za brigu o selu, a ove godine biće održana u 87 lokalnih samouprava, 19 više nego lani, širom Srbije. Planirano je učešće 1.289 sela i 150.000 posetilaca i učesnika.

Svinja kao bik foto: Kurir/T.I. Veliku pažnju posetilaca privukao je ražanj na kome se okretala svinja od 230 kilograma za koju su mnogo mislili da je u pitanju omanji bik. Svih 400 lepinja je planuo pa su posle pečenje delili sa običnim hlebom.

Kurir.rs/T.Ilić

