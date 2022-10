GREH LI JE MOLITI SE GOSPODU ZA PARE, LOMIO SE OTAC PREDRAG: Pa pitao i mudru igumaniju a ona mu ko iz topa rekla ime ovog sveca!

BEOGRAD - Je li mati, kome ja da se molim za pare, besedio je otac Predrag Popović početkom septembra u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Markovoj Sušici kod Skoplja.

Vernici koji su se te večeri okupili da čuju sveštenika ostali su zatečeni kad im je otac Predrag prepričao kako ga je poučila mudra mati igumanija iz njegove parohije.

foto: Youtube Printscreen

On je priču započeo ovako...

- Deset godina sam sveštenik, svetim kuće i vidim kako ljudi kupuju kuće, voze dobra kola i kažem: Gospode, zar je moguće, ceo život sam posvetio tebi a da nemam ni krov nad glavom... Sa decom smo se selili 14 puta, došlo vreme da i ja imam nešto svoje... Osećam da je i Gospoda zabolela ta moja reč - ispričao je otac Predrag pa opisao kako je jednom prilikom izgledao njegov susret sa igumanijom i šta ju je pitao.

- Je li mati, kome ja da se molim za pare? A ona meni Svetom Spiridonu!, veli otac Predrag na šta su vernici u trenutku ostali potpuno zatečeni. Sekund je zavladao muk a onda se portom prolomio smeh a otac Predrag nastavio neverovatnu priču.

foto: Youtube Printscreen

- I to veče ja kažem: Sveti Spiridone treba mi 30.000 evra da kupim kuću, računam ja, to je dovoljno... Vidiš da sirotinja nema pojma koliko je to para, 300 evra kad smo imali pa zaključavaš kuću da ti neko ne uzme...

- Ja se lepo pomolio i to je to, preksutra zove me rođeni brat, studira u Nišu i odlučio da se sa ženom vrati u Vrnjačku Banju i hoće da uzme moju polovinu kuće pa me pita koliko tražiš? Ja kažem, koliko daš i kaže on ja ti dajem 25.000 a majka kaže ne može to tako, evo ja dajem još 5.000?!

- I na praznik Svetog Spiridona on mi donese pare?! Počnem ja da gledam kuće, sve skupo, a stan ne bih kupio Bože sačuvaj... A žena mi kaže što nisi više tražio, a ja njoj gde si bila ženo kad sam se molio, što nisi rekla - nastavio je da besedi otac Predrag dok su ga vernici začuđeno slušali.

foto: Youtube Printscreen

A onda je ovako nastavio dalje...

- Ima tamo kuća jedna od čoveka koji je imao skoro 10 žena i na kraju on ubije i nju i sebe i sad tu kuću neće niko da kupi jer se tu desilo ubistvo. Na zimu zove me žena koja je htela tu kuću da kupi pre mene i pita dal da je kupi jer je tu bilo ubistvo i ja kažem ja osveštavam kuće, slobodno je kupite...

Međutim, ona je odustala i na kraju otac Predrag je kupio baš tu kuću.

foto: Youtube Printscreen

Ja isterujem đavole pa moja kuća valjda takva i treba da bude Otac Predrag je opisao i kako je zvao vlasnika kuće koju je potom kupio a koji živi u inostranstvu. Ispričao je da se predstavio kao sveštenik i rekao da hoće da kupi tu kuću a čovek poče da plače i reče mu: Tu kuću samo sveštenik i može da kupi. - Ja isterujem đavole pa moja kuća valjda takva i treba da bude... Da kupim neku normalnu kuću, to bi bilo bezveze, dosadno - dodao je otac na šta su okupljeni reagovali smehom.

- Kupim, uđem u kuću, gore nezavršena, a to ženi nisam ni rekao, a gore nešto lupa, čangrlja, lupaju prozori i ja kažem: Reko, slušaj, da se mi nešto dogovorimo, ja sam ovu kuću kupio, nameravam ovde da živim s porodicom, vreme je da ti odeš odavde, da ovu kuću ostaviš na miru, računam da smo se dogovorili... Otad nikakvih problema nije bilo - ispričao je neverovatnu priču otac Predrag koji je potom otkrio i dogodovštine s polovnom opel astrom 2000. godište koji je kupio za 4.000 evra i koji mu se zapalio nasred auto-puta, a ni u najavi nema šanse da će da kupi novi.

- Popadija sedi mirna, i deca, ne nervira se, važno da smo mi živi i zdravi, šteta što ne ponesmo kobasice pa da bacimo na roštilj - veli otac kroz smeh okupljenih posle čega je ispričao kako je to video jedan Jovan iz Novog Sada i dao mu ključeve mazde?!

Kad su i parohijani čuli da mu je auto izgoreo, počeo narod da skuplja pare...

- Ja sam verovatno jedini sveštenik kom je narod skupljao pare za auto i skupi se tako skoro 13.000 evra, a onda čujemo da ima čovek, moli za pomoć ruši mu se kuća, mi za te pare kupimo, za 7.000 evra celu kuću, zatim je renoviramo i uvedemo čoveku centralno. Onda mi rekoše eto nije ostalo ništa za auto a ja kažem daće Bog - besedio je otac Predrag a vernici slušali bez daha.

Biografija Predrag Popović rođen je 23. decembra 1983. godine u Slavonskom Brodu. Početkom 90-ih seli se s porodicom u Vrnjačku Banju gde stiče osnovno obrazovanje. U Kraljevu završava Elektrotehničku školu, a nakon toga Bogoslovski fakultet u Beogradu, gde diplomira na predmetu Pastirska psihologija, kod vladike Porfirija, na temu „Samoljublje u duhovnom i duševnom životu“. U čin đakona episkop požarevačko-braničevski Ignatije rukopolaže ga oktobra 2011, a u čin jereja jula naredne godine. Uzrastajući u Bogu, učio je iz brojnih iskušenja koja mu je život donosio, a bogomdan govornički dar sve nadahnutije koristi za propovedanje jevanđeljske istine, u nameri da probudi i pobudi u ljudima veru i ljubav ka Gospodu.

Kurir.rs/SĐP/Youtube