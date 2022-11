Tri novosadska umetnička festivala “Doček”, “Vila” i “Zastave budućnosti” nominovana za najbolje u Evropi

Ovi festivali su nastali u okviru projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” i našla su se među sedam festivala iz Srbije nominovanih za najbolje evropske festivale u 2022. godini, u dvanaestom izdanju European Festival Awards (Evropske festivalske nagrade).

Novi Sad, jedan je od retkih gradova čiji su festivali, po prvi put nominovani za European Festival Awards, ponudili novu umetničku vrednost, ali i nove prakse organizacije, realizacije i održivosti takvih događaja, sada prepoznate i na evropskom nivou.

Zahvaljujući destogodišnjoj Strategiji kulturnog razvoja grada, prvoj takvoj usvojenoj u Srbiji, kroz projekat Evropska prestonica kulture, Novi Sad je nakon pandemije korona virusa uspeo da razvije inovativne festivale uživo, koji se ne ističu samo po spajanju različitih vrsta umetnosti, već i po strateškom razvoju publike i sadržaja za najrazličitije posetioce, kao i po decentralizaciji kulture tj. otkrivanju i aktiviranju potencijala različitih lokacija i prostora širom grada i u njegovoj okolini.

Na European Festival Awards, prvim nakon pandemije koronavirusa, Doček je nominovan u kategoriji Best Indoor Festival, Vila u kategoriji Best New Festival, dok za Zastave budućnosti publika nema mogućnost glasanja, jer taj je festival u posebnoj kategoriji, specijalno oformljenoj povodom 2022. godine kao Evropske godine mladih, gde odluku donosi isključivo žiri.

Pored ovih, još četiri srpska festivala ponovo ulaze u trku u kategorijama u kojima su sa ponosom bili i prethodnih godina — Exit u kategoriji Best Major Festival, Lovefest u kategoriji Best Medium Festival, Arsenal Fest za Best Small Festival, a No Sleep Festival u kategoriji Best Indoor Festival.

