IVAN ZBOG LJUBAVI PRISTAO NA ŠTA BI RETKO KOJI MUŠKARAC U SRBIJI: Uspešan je sportista, a trenira ga niko drugi do tašta! (VIDEO)

Na ono na šta je Ivan pristao zbog ljubavi, retko koji bi muškarac u Srbiji! Uspešan je sportista a trenira ga niko drugi do potencijalna tašta.

Ivan i njegova ljubav Jelena plivanjem se bave odmalena tako što se ona odlučila za sinhrono a Ivan za plivanje slobodnim stilom. Jednom prilikom Jelena je izrazila da bi volela da ima duet partnera i izbor je pao na Ivana koji je rekao što da ne, pa može da proba.

U međuvremenu se desila ljubav pa je mama Ceca, trener Svetlana Kontić, koja je trenirala svoju ćerku, postala i trener njenom dečku Ivanu, potencijalnom zetu, zabeležile su kamere Exploziva.

- ’Ajde da vidim i to čudo, Jelena i njen momak... Bože, šta će mi to - rekla je pred kamerama trener mama Ceca uz veliki osmeh rekavši za ćerkinog dečka da je simpatičan, da ima lep osmeh i da sve to lepo izgleda u vodi.

Pred kamere je izašla i Ivanova mama Sandra koja nije mogla da zadrži osmeh kad su je pitali za "priju" i to što baš ona trenira njenog sina: Znam da je u dobrim rukama!

Za vrhunske rezultate zaslužni su dugi i naporni treninzi od kojih neki traju i po 6 sati ali isplatili su se jer je Ivan posle samo nekoliko meseci u sinhronom plivanju osvojio medalju na Evropskom prvenstvu. Plivački i ljubavni par zajedno se plasirao na 5. mesto na Evropskom prvenstvu što je veliki uspeh.

