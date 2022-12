SAMO 100 € ZA 3 DANA! Nisu sve planine u Srbiji skupe, na ovoj je zakup za novogodišnju noć JAKO POVOLJAN, kapaciteti popunjeni

Sitno se odbrojava do Novogodišnjih praznika, a najveći planinski centri u Srbiji već danima unazad već su bukirani. I dok svi pričaju o dočeku na Zlatiboru i Kopaoniku, Zlatar je u tišini popunio sve svoje smeštajne kapcitete sa ljudima koji su željni da praznike provedu ušuškani u miru netaknute prirode.

"Smeštajni kapaciteti su svi rasprodati do poslenjeg. Na Zlataru, svih 3.000 koliko posedujemo u hotelskom i privatnom smeštaju su zakupljeni. To su uglavnom porodice koje žele mir, čist planinski vazduh, zdravu domaću hranu i mesto gde su pronašli odmor za dušu. Ono što nas svake godine preporučuje jeste što smo mi pitoma sredina koja ne juri za urbanizacijom mesta, već želimo da ostavimo najbolji utisak za naše postioce - kazao je za RINU, Branko Pucarević iz TO Zlatar.

Srdačni i nenametljivi domaćini, ali i bogat sadržaj na ovoj planini ono su što dodatno privlači posetioce na Zlatar, ali i činjenica da su cene povoljnije nego na drugim turisičkim lokalitetima.

"Vi ukoliko želite celu jednu kuću, na Zlataru je možete zakupiti za 100 evra za tri dana u koju može stati i do deset osoba, dok se u apartmanskom smeštaju cene kreću oko 150 evra za tri dana tokom Novogodišnjih praznika, u šta se uključuju doručak i svečana večera. Povoljne cene, a kvalitetna ponuda su ono po čemu smo prepoznati od strane gostiju kako iz Srbije, tako i iz regiona, istakao je Pucarević.

Ova planina, koja proživljava pravu ekspanziju turizma, nije zaboravila ni one najmađe turiste. Ko voli mir, pronaći će sadržaj za sebe.

"Pored programa koji se nudi u ugostiteljskim objektima, nudimo aktivni odmor u kombinaciji za zdravim planinskim vazduhom, bogatu gastronomsku ponudu uz zlatarski sir, heljdopitu i čašicu dobre kapljice kao i sankanje za decu niz proplanke jedne od najlepših planina Srbije - zaključio je on.

