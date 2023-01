TRAKTORI I MOTORI TUTNJAĆE GRADOM: Praznične božićne vožnje u Loznici

LOZNICA - Na najradosniji hrišćanski praznik Božić, svoje vožnje najavili su traktoristi kao i članovi lozničkog moto-kluba ‘’Black dragons’’. Nikola Guševac, predsednik Auto-moto udruženja Loznice, potvrdio je da će svečani defile biti održan, a okupljanje učesnika zakazano je za 12 sati na vašarištu u Klupcima odakle će traktoristi krenuti ka gradu.

foto: Kurir/T.Ilić

Voziće valjevskim putem do kružnog toka na Trgu Vuka Karadžića, zatim produžiti pored Gimnazije, proći Banjkim šorom, onda defilovati duž Bulevara Dositeja Obradovića pa šabačkim putem nazad do Klubaca. Lani je u ovom defileu bilo oko 140 traktora ukrašenih srpskim zastavama, sa uglavnom vozačima do tridesetak godina, a i ove se očekuje da ih bude više od stotinu.

1 / 6 Foto: Kurir/T.Ilić

Na vašarištu će posle vožnje učesnike čekati posluženje, kuvani vino i rakija. U organizaciji traktorskog defilea na Božić učestvuju Grad Loznica i Turistička organizacija grada, a podršku će dati KJP ‘’Naš dom’’ koje upravlja vašarištem. Na Božić će gradom ‘’zagrmeti’’ i bajkeri koji će se okupiti ispred svojih prostorija i odatle u podne krenuti u mini defile. Plan je da se provozaju do crkve na Lagatoru, a onda do sedam kilometara udaljenog Tršića, rodnog sela Vuka Karadžića.

Prošle godine su na Božić svoju prazničnu vožnju imale i kamiondžije i tada je njih četrdesetak prošlo centralnim delom grada. Očekuje se da i ove godine ponove takvu vožnju.

Kurir.rs/T.I.