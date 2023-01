KADA SE MILOLJUBU NA KUĆNOM PRAGU POJAVIO INSPEKTOR, BILO JE KASNO: Žrtva prevare od 3,5 miliona dinara, porodica pred katastrofom

Više od pola godine Miloljub Bralović iz gornjomilanovačkog sela Pranjani ima noćne more koje su mu zadali prevaranti. Naime, oni su na njegovo ime aplicirali za 300 metara plastenika i od države uzeli oko tri i po miliona dinara. Sve je saznao kada se na njegovom kućnom pragu pojavio inspektor, ali tada je već bilo kasno.

"Ja sam pomislio da je to zbog 15 omatičenih krava pa sam pretpostavio da su došli u kontrolu. Kada sam ih pitao o čemu se radi, odgovorili su mi da sam ja podneo zahtev za pet plastenika u dužini od po 30 metara i širine devet. Bio sam u čudu jer nikakav zahtev podnosio nisam. Kada smo seli za sto i počeli da sagledavamo papire prvo sam uvideo da nije moj potpis, zatim smo utvrdili da ja nisam čak ni u opštinu dolazio kako bi uzimao potvrde koje su neophone za slanje zahteva. Ja poslednjih godinu i po dana nisam ni išao do Gornjeg Milanovca, a kamoli vadio papire, jer je to bilo za vreme korone, kada je nama starijima bilo uskraćen izlazak. Čak nisam išao u varošicu da lekove podižem već sam slao decu", kaža Miloljub za agenciju RINA.

foto: RINA

Tu se njegova agonija nije završila. Detaljnim uvidom u dokumentaciju stajalo je da je ovaj poljoprivrednih na račun firme koja proizvodi plastenike, uplatio više od tri miliona dinara.

"Ja nikada u životu nisam imao toliko novca na računu, od kako sam ga otvorio. Izvadio sam listing kao dokaz, gde stoji da u tom mesecu na mom računu ne samo da nije bilo toliko novca, već da ništa niti je uplaćivano niti plaćano", dodao je on.

foto: RINA

Miloljuba je potom stigla još jedna muka. Skinut je sa liste aktivnih stočara i danas trpi ogromnu štetu, jer su mu ukinute sve subvencije. Njegovoj sedmočlanoj porodici vezane su ruke i preti im bankrot.

foto: RINA

"Ako ne uspemo da nađemo rešenje da nam neko pomogne, sve što smo stvarali moramo da zabatalimo, rasprodamo, a deca da voze kamione kada je to sada deficitarno zanimanje", zaključio je Bralović.

Kurir.rs/RINA